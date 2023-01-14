Лидер "Динамо" Циганков бесплатно уходит в испанский клуб-середнячок: детали сделки

По информации журналистов, украинский футболист до лета продолжить играть за киевскую команду, но уже прошел медосмотр в "Жирону".

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Украинский футболист Виктор Циганков переходит из "Динамо" в испанский клуб "Жирон". Об этом сообщает профильный Telegram-канал "Бомбардир".

По информации СМИ, Виктор Цыганков прошел медосмотр и подписал контракт на четыре года. В понедельник, 16 января, о переходе должны объявить официально. Согласно предварительному соглашению, футболист начнет играть в "Жироне" летом 2023 года, а до этого ближайшие месяцы продолжит выступать за "Динамо".

Как отмечает "РБК-Украина", контракт Виктора Цыганкова с "Динамо" закончится 30 июня. За полгода до истечения срока футболисты имеют право самостоятельно вести переговоры с клубами в качестве "свободных агентов", освобожденных от обязательств. В таком случае "Жирона" получит Виктора Циганкова бесплатно — Динамо не получит денег за трансфер, однако испанский клуб может доплатить украинцу.

13 января сайт "Динамомания" сообщил, что Виктор Циганков не пришел на медосмотр в клинике "Добробут", который игроки "Динамо" проходят перед подготовкой к продолжению игрового сезона 2022-2023 годов. Отсутствие футболиста связывают с переходом в другой клуб.

25-летний Виктор Цыганков является выпускником Академии "Динамо" и всю карьеру играл за киевский клуб, преимущественно правофланговым нападающим. С 2016 года он провел 236 матчей, забил 94 гола и совершил 64 ассиста. Согласно сайту Transfermarkt, Виктор Цыганков — третий в списке самых дорогих украинских футболистов, его оценивают в 22 млн евро.

"Жирона" базируется в Каталонии и занимает 12-й строчку Ла Лиги, за сезон команда набрала 18 очков и всего три пункта преимущества над зоной вылета. Он входит в Football City Group — спортивный холдинг, в составе которого также "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сити" и другие футбольные клубы из разных стран мира.

В 2022 году защитник Виталий Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" (Ливерпуль). Стоимость трансфера составила 17 млн фунтов стерлингов.

В декабре Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Футболисту обязались платить по 75 млн долларов за сезон.