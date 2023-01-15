Ахметов договорился: Михаила Мудрика продают в Англию за 100 миллионов евро — подробности

Боссы лондонского "Челси", по неофициальным данным, готовы предложить 22-летнему украинцу контракт до 2030 года и место в основном составе. Трансфер Михаила Мудрика в Англию лично согласовывал президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

Related video

Футбольные клубы "Челси" и донецкий "Шахтер" официально завершают процедуру трансфера 22-летнего футболиста Михаила Мудрика за рекордные 100 млн евро. Фокус в одном материале собрал всю информацию о трансферной саге украинского вингера, который в ближайшее время должен стать полноценным игроком "пенсионеров".

Михаил Мудрик переходит в "Челси" — что пишут СМИ о трансфере игрока "Шахтера"

Журналист Фабрицио Романо, который специализируется на футбольных инсайдах, сообщил, что "Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер 22-летнего Михаила Мудрика. По его словам, лондонский клуб готов заплатить за переход футболиста 100 млн евро.

Фабрицио Романо утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить Михаилу Мудрику контракт до 2030 года и место в основном составе.

Отдельно инсайдер отметил, что сумма трансфера будет состоять из двух частей — 70 млн основных и 30 бонусных, которые футболист и клуб "Шахтер" могут получить в случае, если вингер достигнет определенных задач, прописанных в контракте. По словам Фабрицио Романа, уже в воскресенье, 15 января, Михаил Мудрик должен пройти медосмотр, после чего "Челси" официально объявит о трансфере игрока.

Если клубы закроют сделку по покупке 22-летнего вингера — это станет рекордом для украинского футбола. До перехода Михаила Мудрика в "Челси" самой дорогой продажей в УПЛ был трансфер полузащитника "Шахтера" Фреда в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро в 2018 году.

[ + – ] Михаил Мудрик перейдет в "Челси" за рекордные 100 млн евро

Ранее за Мудриком охотился еще один гранд — лондонский "Арсенал", который по данным Фабрицио Романо, предлагал "Шахтеру" за трансфер украинского вингера 95 млн евро, включая различные бонусы. Однако подобное предложение было отвергнуто после того, как в переговорный процесс вмешался "Челси".

Инсайдер добавляет, что 22-летний вингер был поставлен перед выборами боссами донецкого клуба — или он становится игроком "пенсионеров", или он не сможет покинуть "Шахтер" в это зимнее трансферное окно.

[ + – ] Михаил Мудрик перейдет в "Челси" за рекордные 100 млн евро

Михаил Мудрик переходит в "Челси" — официальная позиция "Шахтера"

Пресс-служба "Шахтера" подтвердила, что президент футбольного клуба Ринат Ахметов в субботу, 14 января, обсудил трансфер Михаила Мудрика с одним из совладельцев "Челси" Бехдадом Эгбали.

"Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец ФК "Челси" Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в "Челси".⠀ Стороны очень близки к трансферу футболиста в ФК "Челси", — говорится в сообщении пресс-службы от 14 января.

[ + – ] Ринат Ахметов обсудил с боссами "Челси" трансфер Михаила Мудрика

Стоит отметить, что менее чем за сутки на официальный Instagram-аккаунт Михаила Мудрика подписалось около 270 тысяч пользователей. Прирост в подписчиках произошел после того, как пресс-служба клуба "Челси" намекнула на возможный трансфер 22-летнего вингера и предложила фанатам следить за украинским футболистом в соцсетях. До публикации лондонской команды у Михаила Мудрика в Instagram было около 500 тысяч подписчиков.

Согласно данным портала Transfermarkt, Михаил Мудрик в текущем сезоне во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал 8 ассистов. На момент возможного трансфера в "Челси" рыночная стоимость 22-летнего вингера оценивается в 40 млн евро.

[ + – ] Михаил Мудрик за неполный сезон забил 10 голов в 24 матчах

Днем ранее, 14 января, в СМИ появилась информация о переходе лидера "Динамо" Виктора Цыганкова в испанский клуб-середнячок. По данным журналистов, руководство киевского клуба не смогло договориться с футболистом о продлении контракта, из-за чего 25-летний вингер на правах свободного агента перейдет в "Жирону" летом 2023 года.