Ракицкий в крови и атака ногой от Корниенко: матч "Шахтер" – "Днепр-1" закончился дракой (видео)

"Горняк" Егор Назарина совершил опасный подкат против бразильца Жуана Пеглоу. События развивались по нарастающей — игроки команд выбежали на поле и выясняли правоту кулаками.

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Футбольный матч "Шахтер" – "Днепр-1", прошедший 28 мая в рамках Украинской Премьер-лиги, закончился массовой дракой на поле с участием игроков команд. Об этом сообщил спортивный портал Sport.ua по итогам встречи команд.

Конфликт начался после опасного подката против бразильского легионера команды "Днепр-1" Жуана Пеглоу от игрока донецкого "Шахтера" Егора Назарина. Ситуация случилась при счете 3:0 в пользу "горняков".

Пеглоу напал сзади на Назарину и началась крупная потасовка. Рональд Матаррита (защитник "Днепра-1") рассек бровь Ярославу Ракицкому (защитник донецкого "Шахтера") ударом хук слева в то время, когда "горняк" схватил его за голову.

Екатерина Монзуль показала футболистам 5 красных карточек

Еще в одном эпизоде произошла стычка между вратарем Анатолием Трубиным и одним из футболистов "Днепра-1". А Виктор Корниенко пошел в атаку на бразильского защитника "Днепра-1" Габриэля Гомеса. Украинец хотел ударить ногой в лицо бразильца, но промахнулся.

Судья Екатерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение следующим игрокам:

Жуану Пеглоу;

Егору Назарине;

вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину;

защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю;

защитнику "Днепра-1" Виталию Федориву.

Вместо Трубина на ворота стал Ярослав Ракицкий. Поединок во Львове на поле "Арены Львов" завершился победой "Шахтера" со счетом 3:0.

Напомним, что 16 марта клуб "Шахтер" проиграл роттердамскому "Фейеноорду" со счетом 7:1. В первом тайме "Фейеноорд" забил три мяча в ворота "Шахтера".

В январе этого года стало известно о договоренности "Челси" и "Шахтера" по трансферу 22-летнего футболиста Михаила Мудрика. Игрок обошелся британцам в 100 млн евро.