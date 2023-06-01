Фінал Ліги Європи "Севілья" – "Рома" 4:1: "Особливий" програв найкращій команді в історії турніру

"Севілья" переписала власний рекорд, перемігши в Лізі Європи всьоме. Марокканський голкіпер Яссін Буну — один із авторів сенсації на нещодавньому Чемпіонаті світу в Катарі — выйшов переможцем в серії пенальті. Пауло Дібала, який відзначився за "Рому" в основний час, до речі, став першим за десять років аргентинцем, який забивав у фіналі єврокубкового турніру.

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В останній день весни, 31 травня, на стадіоні ім. Ференца Пушкаша у Будапешті відбувся фінал Ліги Європи, в якому італійська "Рома" протистояла іспанській "Севільї".

До речі, події на полі в угорській столиці розгорталися під пильним поглядом місцевого прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Угорський прем'єр Віктор Орбан на стадіоні

Чинний переможець Ліги Конференцій протистояв команді, яка найчастіше перемагала в Лізі Європи (Кубку УЄФА). До фіналу у Будапешті у колекції трофеїв іспанського клубу було шість кубків Ліги Європи.

Жозе Моуріньйо

Козирем італійців виступав Жозе Моурінью, котрий до цього вигравав усі свої основні фінали єврокубків.

Ветеран "Севільї" 35-річний Іван Ракитич у боротьбі з молодшим суперником

Протистояння веганів

До речі, фінальний матч Ліги Європи був примітним ще й протистоянням центральних захисників, які дотримуються суворої вегетаріанської дієти. Сербський центральний захисник "Севільї" Неманія Гудель — веган і борець за права тварин.

Англієць Кріс Смоллінг в одному зі своїх інтерв'ю говорив, що рішення відмовитися від м'ясних продуктів та молока було пов'язане з тим, щоб спростити вибір продуктів для дружини. За його словами, така дієта допомогла уникнути травм, пов'язаних зі стресом, та підвищити імунітет.

Кріс Смолінг Неманія Гудель

Початок матчу був за італійцями

"Рома" мала перевагу в першій сорокап'ятихвилинці і зрештою повела в рахунку. Після перехоплення хавбека Брайана Крістанте, пасу захисника Манчіні та удару Дібали, джалороссі зробили непоганий заділ.

Пауло Дібала пробиває повз голкіпера "Севільї"

Аргентинський плеймейкер Пауло Дібала вийшов на оперативний простір завдяки пасу від захисника Джанлукі Манчіні і пробив під опорну ногу кіпера збірної Марокко Яссіна Буну. 1:0.

Пауло Дібала відкрив рахунок у фінальному маті

Перед матчем були сумніви про готовність аргентинця зіграти повний матч, і наприкінці зустрічі його все ж таки достроково замінили, хоча за підсумками першого тайму він був найкращим на полі. До речі, Дібала став першим за понад десять років аргентинцем, який забив у фіналі єврокубкового турніру.

Автогол Манічні

Події у другому таймі розвивалися неспішно. Але "Севілья" все ж таки зрівняла після перших десяти хвилин другої половини фінального матчу.

Севілья зрівняла рахунок

37-річний Хесус Навас, який більшу частину кар'єри відіграв правим крайнім і згодом перекваліфікувався на крайнього захисника, отримав пас на своєму правому фланзі і зробив навіс у центр штрафного майданчика.

Після цього кроса автор гольової передачі — захисник "Роми" Джанлуїджі Манчіні — зрізав м'яч у власні ворота.

Футболісти "Севільї" святкую забитий гол

На 83-й хвилині у Роми була непогана нагода вийти вперед. Мануель Пелегріні оригінально закинув зі штрафного на Андреа Белотті — нападник пробив у косання, але голкіпер "Севільї" кінчиками пальців відвів загрозу. Але в результаті матч перейшов до овертайму.

Овертайм

На додатковий час гострих подій у матчі практично не було. Усі 30 хвилин овертайму втомлені футболісти нібито тримали в голові серію пенальті, за винятком хіба що додаткового часу овертайму, коли "Севілья" спромоглася на небезпечну атаку, але до завершального удару справи не довела. "Рома" відповіла кількома небезпечними розіграшами штрафних.

Серія пенальті

У серії пенальті сильнішими були іспанці, які переписали власний рекорд з переможних сезонів у Лізі Європи. Марокканський голкіпер Яссін Буну — один із авторів сенсації на нещодавньому Чемпіонаті світу в Катарі — став героєм серії пенальті.

Нагадаємо, що матч УПЛ "Шахтнр" — "Дніпро" завершився масовою бійкою футболістів.

Також повідомлялося, що Європейський суд залишив чинним рішення УЄФА про усунення російського футболу від єврокубків.