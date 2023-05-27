Суд залишив чинним рішення UEFA про відсторонення футбольних клубів із РФ від змагань

Спортивний арбітражний суд заявив, що рішення UEFA не порушило принципи політичного нейтралітету та не було дискримінаційним щодо російських футбольних клубів.

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Рішення спортивного арбітражного суду (CAS) про усунення російських футбольних клубів від участі у змаганнях під егідою UEFA залишається чинним, повідомляє інформаційний портал The Eastern Herald. Таким чином, рішення UEFA від 28 лютого 2022 року з цього питання залишається без зміни.

Видання пише, що в травні 2022 року кілька російських клубів з прем'єр-ліги — ЦСКА, "Динамо", "Зеніт" та "Сочі" — звернулися до суду з вимогою скасувати рішення UEFA як дискримінаційне, проте CAS відхилив апеляцію, про що було поінформовано на офіційному сайті організації.

"Комісія вважає, що у надзвичайних та безпрецедентних обставинах, з якими зіткнувся УЄФА, і для досягнення своїх статутних цілей, рішення, що оскаржується, було розумним і тим, яке необхідно було прийняти", — сказано в пресрелізі.

Також було наголошено, що рішення UEFA не порушило принципи політичного нейтралітету, не було дискримінаційним і знаходиться в межах компетенції та розсуду UEFA. Відтак російські футбольні клуби через події в Україні не будуть допущені до участі у єврокубках.

Нагадаємо, збірна України з футболу візьме участь у відбіркових матчах на чемпіонат Європи-2024, незважаючи на участь у турнірі збірної Білорусі. Як повідомив 24 квітня президент української асоціації футболу Андрій Павелко, зараз збірні України та Білорусії розведені за різними групами турніру.