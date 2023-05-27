Cуд оставил в силе решение UEFA об отстранении футбольных клубов из РФ от соревнований

Спортивный арбитражный суд заявил, что решение UEFA не нарушило принципы политического нейтралитета и не было дискриминационным в отношении российских футбольных клубов.

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Решение спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских футбольных клубов от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой UEFA, остается в силе, сообщает информационный портал The Eastern Herald. Таким образом решение UEFA от 28 февраля 2022 года по этому вопросу остается без изменения.

Издание пишет, что в мае 2022 года несколько российских клубов из премьер-лиги — ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" – обратились в суд с требованием отменить решение UEFA как дискриминационное, однако CAS отклонил апелляцию, о чем было проинформировано на официальном сайте организации.

"Комиссия считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулся УЕФА, и для достижения своих уставных целей, обжалуемое решение было разумным и тем, которое необходимо было принять", — сказано в пресс-релизе.

Также было подчеркнуто, что решение UEFA не нарушило принципы политического нейтралитета, не было дискриминационным и находится в пределах компетенции и усмотрения UEFA.

Следовательно, российские футбольные клубы из-за событий в Украине не будут допущены до участия в еврокубках.

Напомним, сборная Украины по футболу примет участие в отборочных матчах на чемпионат Европы-2024, несмотря на участие в турнире сборной Беларуси. Как сообщил 24 апреля президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сейчас сборные Украины и Белоруссии разведены по разным группам турнира.