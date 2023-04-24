Сборная Украины по футболу, несмотря на участие Беларуси, выступит в отборе на чемпионате Европы

УАФ получила разъяснение от Минспорта, ранее своим указом запретившего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут россияне или белорусы — для футболистов на Евро-2024 сделали исключение, поскольку сейчас сборные Украины и Беларуси разделили по разным группам турнира, а РФ запретили участвовать в чемпионате.

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Национальная сборная Украины примет участие в отборе на чемпионат Европы-2024. Такое решение приняла украинская ассоциация футбола. Об этом сообщил президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Для футболистов на Евро-2024 сделали исключение, поскольку сейчас сборные Украины и Белоруссии разведены по разным группам турнира, а россиянам в нем принимать участие запретили.

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд во время жеребьевки международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочия которых отнесены координаты, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды", — сообщил он.

Павелко добавил, что уже 25 апреля рабочая группа представителей нацсборной отправится в Германию проинспектировать место, где будет проводиться учебное собрание украинской команды в июне.

Напомним, что глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что пока продолжается война в Украине, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях. А президент Олимпийского комитета Латвии Тикмерс заявил, что сборная Латвии не поедет на Олимпийские игры из-за участия в них России.

Федерация автоспорта Украины 1 марта призвала ввести санкции против гонщиков и соревнований в России и Белоруссии.