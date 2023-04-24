Збірна України з футболу попри участь Білорусі виступить у відборі на чемпіонаті Європи

УАФ отримала роз'яснення від Мінспорту, яке раніше своїм указом заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси — для футболістів на Євро-2024 зробили виняток, оскільки зараз збірні України та Білорусі розділили по різних групах турніру, а РФ заборонили брати участь у чемпіонаті.

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Національна збірна України візьме участь відборі на чемпіонат Європи-2024. Таке рішення ухвалила Українська асоціація футболу. Про це повідомив президент української асоціації футболу Андрій Павелко.

Для футболістів на Євро-2024 зробили виняток, оскільки зараз збірні України та Білорусі розведені по різних групах турніру, а росіянам у ньому брати участь заборонили.

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд під час жеребкування міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди", — повідомив він.

Павелко додав, що вже 25 квітня робоча група представників нацзбірної вирушить до Німеччини проінспектувати місце, де будуть проводитися навчальні збори української команди у червні.

Нагадаємо, що голова НОК України Вадим Гутцайт заявив, що поки триває війна в Україні, російських і білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях. А президент Олімпійського комітету Латвії Тікмерс заявив, що збірна Латвії не поїде на Олімпійські ігри через участь у них Росії.

Федерація автоспорту України 1 березня закликала запровадити санкції проти гонщиків і змагань у Росії та Білорусі.