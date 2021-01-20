Арест Навального: в ЕС пригрозили России санкциями и отказом от "Северного потока-2"

Задержание Навального в России нарушает не только национальное законодательство, но и международное право.

Против лиц, которые принимали и выполняли решение о заключении Алексея Навального, депутаты призывают ввести санкции, — передает Spiegel.

Группа консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых призывают к действиям ЕС за арест российского оппозиционера. В резолюции призывают к немедленному освобождению Навального, потому что его задержание нарушает не только международное право, но и российское законодательство.

"Те, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, российские олигархи, члены ближайшего окружения Путина и пропагандисты СМИ, должны подвергнуться санкциям", — заявляют депутаты.

Поэтому депутаты Европарламента требуют, чтобы ЕС прекратил завершение строительства газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море.

Напомним, Алексея Навального задержали сразу после его прибытия в Россию. Его пытались отравить и в критическом состоянии его отправляли лечить в Германию. После задержания, политик заявлял о том, что иначе поступить он не мог.

Ранее достройку "Северного потока-2" остановила группа экоактивистов в Германии. Они подали жалобу на разрешение строительства газопровода в водах страны.

Сообщалось, что немецкая компания Bilfinger SE вышла из проекта строительства газопровода.