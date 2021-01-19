"Иначе я поступить не мог". Навальный из СИЗО признался, что не жалеет о возвращении в РФ

Оппозиционер сравнил камеру СИЗО с больничной палатой в "Шарите" и назвал большим плюсом "родной язык"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого 18 января суд арестовал на 30 суток, опубликовал первый пост в Istagram из СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили отбывать срок.

Оппозиционер написал, что не жалеет о своем возвращении в Россию из Германии.

"Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", – написал политик.

Свое решение он объяснил отказом "мириться с беззаконием, творимым властями моей страны".

Навальный в посте рассказал, что находится в Кремлевском централе – спецблоке "Матросской тишины".

"Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался – русская жизнь", – написал он.

Политик также сравнил камеру в СИЗО с больничной палатой клиники "Шарите" в Германии, отметив, что здесь "говорят на родном языке – большой плюс".

"В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой̆ не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И ещё говорят на родном языке. Большой̆ плюс", – написал Навальный.

Напомним, Навального арестовали по прилету в московский аэропорт 17 января. До этого Россия объявила оппозиционера в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.

18 января Химкинский суд Москвы арестовал Навального на 30 суток по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.