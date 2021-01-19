"Інакше я вчинити не міг". Навальний з СІЗО зізнався, що не шкодує про повернення в РФ

Політик також порівняв камеру в СІЗО з лікарняною палатою клініки "Шаріте" в Німеччині, зазначивши, що тут "говорять рідною мовою — великий плюс".

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого 18 січня суд заарештував на 30 діб, опублікував перший пост в Instagram з СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили відбувати термін.

Опозиціонер написав, що не шкодує про своє повернення в Росію з Німеччини.

"Я не шкодую про те, що повернувся. Інакше я вчинити не міг, і в цьому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний вибір", — написав політик.

Своє рішення він пояснив відмовою "миритися з беззаконням, створюваним владою моєї країни".

Навальний в пості розповів, що знаходиться в Кремлівському централі — спецблоці "Матроської тиші".

"Читав про нього в книжках, а тепер сам опинився — російське життя", — написав він.

Політик також порівняв камеру в СІЗО з лікарняною палатою клініки "Шаріте" в Німеччині, зазначивши, що тут "говорять рідною мовою — великий плюс".

"В принципі, дуже схоже на те місце, де я прокинувся кілька місяців тому. Невеличка кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, це ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут в тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні поки що). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс ", — написав Навальний.

Нагадаємо, Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт 17 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик в 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" і не з'являвся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня.

18 січня Хімкинський суд Москви заарештував Навального на 30 діб у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав і опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.