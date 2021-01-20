В ЄС пригрозили Росії санкціями і відмовою від "Північного потоку-2" через арешт Навального

Затримання Навального в Росії порушує не тільки національне законодавство, а й міжнародне право.

Проти осіб, які брали і виконували рішення про укладення Олексія Навального, депутати закликають ввести санкції, — передає Spiegel.

Група консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених" закликають до дій ЄС за арешт російського опозиціонера. У резолюції закликають до негайного звільнення Навального, тому що його затримання порушує не тільки міжнародне право, а й російське законодавство.

"Ті, хто несе відповідальність за напади на членів опозиції, російські олігархи, члени найближчого оточення Путіна і пропагандисти ЗМІ, повинні піддатися санкціям", — заявляють депутати.

Тому депутати Європарламенту вимагають, щоб ЄС припинив завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море.

Нагадаємо, Олексія Навального затримали відразу після його прибуття в Росію. Його намагалися отруїти і в критичному стані його відправляли лікувати до Німеччини. Після затримання, політик заявляв про те, що інакше вчинити не міг.

Раніше добудову "Північного потоку-2" зупинила група екоактивістів в Німеччині. Вони подали скаргу на дозвіл будівництва газопроводу у водах країни.

Повідомлялося, що німецька компанія Bilfinger SE вийшла з проєкту будівництва газопроводу.