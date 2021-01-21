Затримання Навального — не привід зупиняти "Північний потік — 2", — Меркель

Канцлер Німеччини продовжує вважати будівництво газопроводу економічним проєктом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її принципова позиція з питання "Північного потоку-2" не змінилася після отруєння й арешту опозиційного російського політика Олексія Навального. Вона продовжує вважати будівництво газопроводу економічним проєктом.

Про це передає Укрінформ.

"Моє принципове ставлення до проєкту" Північний потік-2 "не змінилося", — сказала канцлер.

Вона додала, що ситуація з Олексієм Навальним "може грати роль", але це не привід зупинити проєкт. За її словами, Німеччина вимагатиме звільнення російського опозиціонера.

Голова німецького уряду також підкреслила, що для неї "було важливо, щоб Україна отримала газовий контракт".

Кандидат на пост держсекретаря США в новій адміністрації Ентоні Блінкен недавно заявив, що президент Джо Байден виступає проти будівництва "Північного потоку-2". За його словами, Вашингтон буде прагнути переконати зарубіжних партнерів припинити будівництво об'єкта, а в іншому випадку вдасться до "інструментів, які раніше не використовувалися".

"Потрібно говорити про те, які економічні відносини з Росією в газовій сфері прийнятні і які — ні ..., яка залежність допустима", — пояснила свою позицію Меркель.

Вона також прогнозує, що з адміністрацією Байдена в Німеччині можуть бути розбіжності і з інших питань. Як приклад, вона сказала, що "завжди була проти постачання певних видів зброї Україні".

Нагадаємо, що 19 січня німецький концерн Bilfinger SE припинив свою участь у проєкті "Північний потік — 2", незважаючи на те, що в нього було підписано кілька контрактів з оператором газопроводу на загальну суму 15 мільйонів євро.

Причиною виходу з угоди стали можливі санкції США, які могли вдарити по компанії через кілька тижнів.

У той же день російський газовий монополіст "Газпром" уперше заявив про можливу зупинку проєкту "Північний потік — 2" у "виняткових обставинах".

У ЄС також закликали ввести санкції проти осіб, які брали і виконували рішення про отруєння Олексія Навального і пригрозили Росії відмовою від "Північного потоку-2".