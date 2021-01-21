Европарламент принял резолюцию по Навальному: освободить оппозиционера и заморозить "СП-2"
Евродепутаты призвали критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах.
В четверг, 21 января, Европарламент принял резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Резолюцию поддержал 581 евродепутат, против проголосовали 50, воздержались – 44.
В частности, Совет ЕС призывают ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, пропагандистов в СМИ. Предлагается заморозить их активы в ЕС, запретить им поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников.
Кроме того, евродепутаты призывают ЕС критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно прекратить строительство газопровода "Северный поток-2".
Резолюция призывает власти РФ немедленно освободить Навального, а также осуждает политически мотивированные репрессии. В резолюции действия России расценены как неуместные для члена Совета Европы и ОБСЕ.
Также от РФ требуют провести расследование и привлечь к ответственности виновных в отравлении против Навального.
Резолюция с призывом к Совету ЕС носит рекомендательный характер.
Кстати, канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что ее принципиальная позиция по вопросу "Северного потока-2" не изменилась после отравления и ареста Алексея Навального. Она продолжает считать строительство газопровода экономическим проектом.
Напомним, Алексея Навального задержали сразу после его прибытия в Россию. Его пытались отравить и в критическом состоянии его отправляли лечить в Германию. После задержания, политик заявлял о том, что иначе поступить он не мог.
Ранее достройку "Северного потока-2" остановила группа экоактивистов в Германии. Они подали жалобу на разрешение строительства газопровода в водах страны.
Сообщалось, что немецкая компания Bilfinger SE вышла из проекта строительства газопровода.