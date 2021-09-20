Apple активировала последнюю версию iOS 15: что следует знать пользователям о новой ОС
Начиная с сегодняшнего дня, пользователи смогут загружать новейшее программное обеспечение на свои устройства Apple.
20 сентября компания Apple предложила пользователям обновить ОС на их устройствах до 15-ой версии. Мы расскажем о новинках, которые для нас приготовили программисты.
Как обновить ОС до версии iOS 15 на iPhone и iPad
Журналисты washingtonpost.com рекомендуют убедиться, что ваш телефон обновлен до версии iOS 14.8, напоминая, что ранее в сентябре Apple выпустила важное обновление для системы безопасности после того, как исследователи заявили, что обнаружили эксплойт, который можно использовать для взлома устройств компании.
"Однако спешить с обновлением до iOS 15 не стоит. Разработчики и тестировщики общедоступной бета-версии в течение нескольких месяцев "испытывали" операционку и вынесли вердикт — ошибки неизбежны. Лучше подождать несколько недель до первого обновления, чтобы избежать сбоев, однако риски должны быть минимальными, если вы не можете ждать", — пишет СМИ.
Если вы решили обновиться, то сначала рекомендуется сделать резервную копию на случай, если что-то пойдет не так. Вам не нужно платить за iCloud, чтобы регулярно делать резервные копии, вы можете сделать их через iTunes на компьютере.
Перейдите в Настройки → Общие → Обновление ПО и начните установку.
Новые функции iOS 15
Выделение текста на фото
Теперь пользователи смогут выделять текст на изображении в приложении "Фотографии". Например, вы сфотографировали машину, которая повредила ваше авто, и скрылась с места ДТП. Нажав на ту часть изображения, где виден номер, вы можете выделить его и скопировать, а затем внести в строку поисковой системы. Предусмотрены параметры для копирования, поиска, перевода и публикации.
Звонок с FaceTime на Zoom
Начав видеоконференцию в FaceTime, можно отправить ссылку на веб-сайт Zoom тем друзьям, коллегам или членам семьи, у которых нет устройства Apple. Они могут присоединиться к звонку через десктопную версию Zoom.
Функция Focus
Focus — это инструмент, позволяющий блокировать общение с людьми или всплывающие уведомления приложений в зависимости от того, чем вы занимаетесь, например, работаете, спите или проводите время с семьей. Это расширение существующей опции "Не беспокоить", и его можно установить по умолчанию или скорректировать настройки под себя. Focus способен передать сообщение в Slack тем пользователям, которые решили вас побеспокоить. Они получат уведомление о том, что вы недоступны.
Обновленная версия браузера Safari
После более чем 10-ти лет "жизни" в верхней части веб-страниц, Apple решила переместить адресную строку Safari в нижнюю часть экрана. Она теперь выполняет роль панели вкладок и позволяет пролистывать открытые веб-страницы пальцем в любом направлении. Настроить браузер можно таким образом: Настройки → Safari → Вкладки → Одна вкладка.
Есть и другие, более совершенные функции Safari, например, распределение разных вкладок по группам.
Приложение Погода
Приложение располагает картой температуры, щелкнув по которой, вы можете переключить ее, чтобы узнать о качестве воздуха вокруг вас. Apple также добавила множество погодных данных — направление ветра и видимость, вероятность выпадения осадков, их прогнозируемое количество.
Старые контакты
Apple присоединилась к Facebook и Google и добавила функцию "старый контакт". Дело в том, что раньше было практически невозможно получить доступ к iPhone любимого человека в случае его кончины. Новая функция позволит добавить контакт человека, который сможет получить доступ к вашим данным после демонстрации свидетельства о смерти со своего устройства.
Новая Siri, сокрытие IP и еще пару сюрпризов
- Персональный помощник Siri будет работать, даже если у вас нет подключения к Интернету, но его функционал будет ограничен.
- Вы сможете скрыть свой IP-адрес, местоположение и открытый статус от отправителей электронной почты.
- Приложение "Фотографии" будет распознавать объекты на изображениях и искать их (например произведения искусства, виды животных и растений).
- В Memoji также появятся новые детали для пущей персонификации.
- Пользователи получат возможность группировать уведомления в дайджесты, чтобы сократить количество уведомлений и находить потерянные или украденные устройства, даже если они выключены.
Ранее мы сообщали о том, что компании Apple и Google заблокировали приложение "Умного голосования" — стратегии, продвигаемой оппозиционным политиком Алексеем Навальным.