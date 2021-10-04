У 2 рази дешевше: інженери назвали реальну вартість iPhone 13 Pro

Собівартість флагмана Apple 2021 року майже досягла 600 доларів: "виною всьому" новий процесор.

Фахівці компанії TechInsights підрахували реальну вартість iPhone 13 Pro, яка склала близько половини від його ціни — 570 доларів.

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Про це повідомляється у звіті агентства.

Інженери розібрали телефон і визначили вартість його деталей. Вартість усіх компонентів флагмана склала 570 доларів. У роздробі ціни на 13 Pro стартують від 999 доларів. Це трохи вище, ніж у представленого у 2020 році iPhone 12 Pro. Експерти з'ясували, що ціна зросла за рахунок нового корпусу, екрану, модулів пам'яті та потужнішого процесора.

iPhone 13 Pro має більше оперативної пам'яті — 6 ГБ. А ще Pro-модель відрізняється від базового iPhone 13 графічним процесором з 5-а ядрами, тоді як чіп доступніших девайсів серії має 4 ядра.

У виробництві своїх флагманів Apple використовує власні мікросхеми, включаючи чіп Apple A15 Bionic і аудіокомпоненти. Інші складові постачають такі компанії як Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo і Broadcom.

Для порівняння, рік тому фахівці озвучили вартість iPhone 12 Pro без урахування додаткових націнок. Вона склала 406 доларів. Тоді з'ясувалося, що найдорожчим компонентом флагмана є OLED-екран.

Нагадаємо, що 14 вересня відбулася презентація Apple, на якій компанія представила свої нові розробки — Apple Watch, iPhone 13 і iPad. Ціна на iPhone 13 тоді стартувала з позначки 799 доларів.

Раніше повідомлялося, що у вересні компанія Apple запропонувала користувачам оновити операційну систему на їхніх пристроях до 15-ої версії. Оновлення надали можливість виділяти текст на зображеннях, бачити більше інформації про погоду, спрощено користуватися браузером Safari і так далі.