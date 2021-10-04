В 2 раза дешевле: инженеры назвали реальную стоимость iPhone 13 Pro

Себестоимость флагмана Apple 2021 года почти достигла 600 долларов: "виной всему" новый процессор.

Специалисты компании TechInsights подсчитали реальную стоимость iPhone 13 Pro, которая составила около половины от его цены — 570 долларов.

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Об этом сообщается в отчете агентства.

Инженеры разобрали телефон и определили стоимость его деталей. Стоимость всех компонентов флагмана составила 570 долларов. В рознице цены на 13 Pro стартуют от 999 долларов. Это немного выше, чем у представленного в 2020 году iPhone 12 Pro. Эксперты выяснили, что цена выросла за счет нового корпуса, экрана, модулей памяти и более мощного процессора.

iPhone 13 Pro имеет больше оперативной памяти — 6 ГБ. А еще Pro-модель отличается от базового iPhone 13 графическим процессором с 5-ю ядрами, тогда как чип более доступных девайсов серии имеет 4 ядра.

В производстве своих флагманов Apple использует собственные микросхемы, включая чип Apple A15 Bionic и аудиокомпоненты. Другие составляющие поставляют такие компании, как Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo и Broadcom.

Для сравнения, год назад специалисты озвучили стоимость iPhone 12 Pro без учета дополнительных наценок. Она составила 406 долларов. Тогда выяснилось, что самым дорогим компонентом флагмана является OLED-экран.

Напомним, что 14 сентября состоялась презентация Apple, на которой компания представила свои новые разработки — Apple Watch, iPhone 13 и iPad. Цена на iPhone 13 тогда стартовала с отметки 799 долларов.

Ранее сообщалось, что в сентябре компания Apple предложила пользователям обновить операционную систему на их устройствах до 15-ой версии. Обновления предоставили возможность выделять текст на изображениях, видеть больше информации о погоде, упрощенно пользоваться браузером Safari и так далее.