Студент оснастил iPhone стандартным разъемом USB-C и теперь продает гаджет за $100 тыс.

Начальная цена была $1. Но в течение нескольких дней цена нестандартного телефона увеличилась на 100 тыс. процентов.

Студент инженерного факультета Кен Пиллонел модифицировал iPhone с помощью специального порта USB-C. Теперь его инженерное творение продается на eBay, сообщает vice.com.

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Как сообщил изданию парень, он просто хотел, чтобы его iPhone X можно было подключать и заряжать при помощи стандартного кабеля USB Type-C. Об этом он написал и в своем блоге.

"Все гаджеты, которые у меня есть, работают через USB Type-C, поэтому было бы неплохо модифицировать и iPhone. У вас есть одно зарядное устройство и один кабель для зарядки всей мобильной техники".

Когда Кен взялся воплощать идею, то столкнулся с некоторыми трудностями. В частности, ему пришлось перепроектировать проприетарную плату разъема C94 от Apple, чтобы телефон заработал. И если бы у него не было опыта пайки, он бы вряд ли справился с задачей самостоятельно. Но у него все получилось, и в итоге он получил iPhone, который может заряжаться и передавать данные через USB-C.

Затем Кен выставил телефон на eBay, где его текущая ставка составляет $100 100. Начальная цена была $1. Менее чем за 5 дней 44 участника аукциона увеличили стоимость нестандартного телефона более чем на 100 тыс. процентов.

"Никому не нравится фирменный кабель для зарядки Lighting от Apple. USB-C уже давно используется в качестве стандартного кабеля для зарядки устройств от любых производителей, но Apple отказывается переходить к этому стандарту. У всех нас дома есть ящик, заполненный ненужными кабелями, которые, как нам кажется, однажды могут понадобиться. Apple вносит свой "вклад" — и кабелей становится все больше, компания буквально заставляет всех покупать ее зарядное устройство, но это положение вещей может измениться", — пишет издание.

В сентябре 2021 года Европейский Союз проголосовал за новый законопроект, который обяжет производителей создать универсальное зарядное устройство. Apple выступила против, заявив, что такого роде регулирование "подавляет инновации", однако последние модели iPad заряжаются через USB-C вместо Lightning, и некоторые эксперты считают, что смартфоны тоже переоборудуют под USB-C.

Если Пиллонелю удастся продать гаджет, то вырученные средства будут потрачены на "приобретение специального оборудования для реализации более амбициозных проектов".

Ранее мы сообщали о том, что хакеры без особых трудностей взломали iPhone, который был назван разработчиками "самым защищенным телефоном".