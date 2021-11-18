Do It Yourself: Apple навчить користувачів ремонтувати iPhone самостійно

Компанія надасть посібник з ремонту та починає відкрито продавати запчастини

Apple запускає нову програму, яка дозволить власникам самостійно ремонтувати iPhone за допомогою фірмових деталей. Про це компанія напередодні оголосила в офіційному блозі.

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Програма самостійного ремонту смартфонів стартує в США на початку 2022 року, а через кілька місяців стане доступна і жителям інших країн. Вона торкнеться ремонту iPhone 12 та iPhone 13, а також нових комп'ютерів Mac на базі процесорів M1.

Під час першої фази Apple обіцяє розповісти, як замінювати пошкоджені камери, дисплеї та акумулятори — згодом підійдуть і інші комплектувальні деталі. Виробник випустить спеціальний посібник з ремонту, а також почне продавати понад 200 типів запчастин та інструментів у новому інтернет-магазині через авторизованих постачальників (ціни поки що не розкриваються). Окрім того, компанія запропонує кредит споживачам, які здадуть зламані деталі на переробку.

У своєму блозі Apple наголосила, що відремонтувати зламані iPhone зможуть лише "окремі технічні фахівці" з досвідом роботи з електронними пристроями. Вона натякнула, що необізнаним людям краще звернутися до сертифікованих центрів.

"За останні 3 роки Apple подвоїла кількість сервісних центрів з доступом до оригінальних запчастин, інструментів та навчання, і тепер ми надаємо можливість для тих, хто хоче виконати ремонт самостійно", — розповів головний операційний директор Apple Джефф Вільямс.

Як передбачає портал Engadget, такі нововведення можуть бути пов'язані із тиском уряду США. Нещодавно адміністрація президента Джо Байдена, Федеральна торгова комісія та влада кількох штатів виступили за забезпечення права споживачів на ремонт пристроїв та запропонували заходи, які можуть змусити виробників дозволити самостійне обслуговування техніки. Нова програма Apple може стати виходом із ситуації, проте незрозуміло, чи буде вартість деталей досить вигідною для відмови від послуг сервісних центрів.

"Зробити сервісні посібники доступними для споживачів — це саме те, що потрібно робити Apple. Усі повинні знати, як поміняти батарею або полагодити екран, що тріснув. Доступ до службової інформації про продукти — одне з основних прав людини", — заявив у коментарі Engadget Кайл Вінс із проєкту iFixit, що надає безкоштовні інструкції з ремонту.

Motherboard нагадує, що від появи iPhone Apple боролася з ремонтом "на стороні". Багато років компанія дозволяла ремонтувати iPhone тільки авторизованим компаніям, що створило величезний сірий ринок запчастин і спонукало споживачів створювати посібники з лагодження своїми руками, які розповсюджувалися на таких сайтах, як iFixit. Тим часом Apple подавала до суду неавторизовані ремонтні компанії, звинувачуючи їх у використанні "нелегальних" запчастин.

"Ми не знаємо, чи зможуть незалежні постачальники послуг з ремонту купувати запчастини та інформацію про послуги. Ми не знаємо, чи матиме сенс ціноутворення для споживачів і чи зможуть споживачі використовувати запчастини сторонніх виробників за конкурентними цінами", — прокоментувала правозахисна група Repair.

Раніше перший у світі iPhone з роз'ємом USB-C продали на eBay за $86 тис. Ентузіаст Кен Піллонель самостійно встановив порт у модель X і досягнув його працездатності, а потім виставив на аукціон за символічну ціну $1.

Ми також повідомляли про те, що компанія проводила спеціальні інструктажі, у ході яких ремонтникам пояснювали, як змусити клієнтів платити більше за ремонт зламаних гаджетів.