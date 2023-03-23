Марне залізо чи небезпечна зброя: чого чекати ЗСУ від радянських танків Т-54 у лавах ЗС РФ

Танк має слабке бронювання та низькі ходові характеристики, але може підвищити бойову ефективність підрозділів в умовах міських боїв і оборони укріплених позицій.

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У російських соцмережах з'явилися кадри руху ешелону з танками Т-54 радянського виробництва, які, ймовірно, прямують із Далекого Сходу до зони бойових дій в Україні. Ймовірно, командування російських збройних сил має намір кинути цю техніку в бій, так бійці ЗСУ можуть зіткнутися з ветераном танкових військ РФ. На що здатна застаріла радянська бронетехніка та з чим можуть зіткнутися українські захисники, йдеться у матеріалі аналітиків із Army Recognition.

За даними видання, до війни в Україні російська армія мала близько 13 000 танків, включаючи 2 850 шт. наявних танків, із них:

650 шт. Т-72Б/БА;

850 шт. Т-72Б3;

530 шт. Т-72Б3М;

310 шт. Т-80БВ/У;

140 шт. Т-80БВМ;

350 шт. Т-90/Т-90А і невідома кількість новітніх Т-90М.

Водночас на складах зберігалося близько 10 200 танків різних видів і модифікацій.

Однак у ході бойових дій ЗС РФ втратили 1850 танків, які були знищені, пошкоджені, кинуті або захоплені, зазначають аналітики. Зважаючи на такі втрати, російське командування змушене повертати на озброєння танки старішого покоління, такі як Т-54 і Т-55, яких у запасі у РФ досить багато.

Бойове застосування Т-54/55

Танки Т-54/Т-55 можна використовувати спільно з піхотними й артилерійськими підрозділами та спільно з авіаційною підтримкою, що підвищує їхню ефективність на полі бою. У комплексі танк може посилити роботу цих груп і підвищити боєздатність військових з'єднань. Т-54/Т-55 можна ефективно використовувати в партизанській війні чи міських боях, де його обмеження можуть бути менш очевидними. У таких умовах танк забезпечуватиме вогневу підтримку піхоті й слугуватиме мобільною оборонною платформою. До того ж, як свідчать деякі експерти, у російсько-українській війні всі види танків виконують переважно саме цю роль. Використання Т-54/Т-55 в оборонних цілях, таких як статичні зміцнення або засідки, може максимально підвищити його живучість і вогневу міць. На добре підготовлених оборонних позиціях Т-54/Т-55 можуть становити загрозу для сучасніших противників.

Танк Т-54 хоч і застарів у порівнянні з сучасними основними бойовими танками, але все ж таки володіє деякими бойовими можливостями, які можуть бути використані на сучасному полі бою.

Характеристики Т-54

Танк оснащений 100-мм нарізною гарматою Д-10Т, здатною стріляти бронебійними та фугасними снарядами. Для більшості видів сучасної броні ці знаряди не становлять небезпеки, проте уражати легку бронетехніку та піхоту танк здатний.

Башта танка має сталеву броню, що забезпечує деякий захист від уламків і стрілецької зброї, але вона вразлива для сучасних ПТУР і танкових снарядів. Хоча деякі танки були модернізовані реактивною бронею для покращення захисту від кумулятивних снарядів.

На Т-54 стоять дизельні двигуни, що дозволяє розвивати швидкість до 48 км за годину, до того ж запас ходу становить 500 км. Тому танк значно поступається сучасним машинам у рухливості.

Архівне фото танки Т-54

Оглядачі на закінчення пишуть, що останні модифікації танка мають системи стабілізації — це підвищує точність ведення вогню, а також прилади нічного бачення й інфрачервоний прожектор для роботи в нічний час.

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Нагадаємо, за даними моніторингової групи Oryx, майже за рік бойових дій Росія втратила 1688 танків — із них 1000 одиниць було знищено, 544 — захоплено українськими військовими, 79 отримали пошкодження, а 65 одиниць було кинуто російськими солдатами.