Росія за 11 місяців війни в Україні втратила до половини всіх танків, — Oryx (фото)

За даними аналітиків, загальні втрати танків ЗС РФ становлять 1688 одиниць. З них 1000 було повністю знищено, решту — пошкоджено, захоплено українськими воїнами або залишено окупантами.

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Збройні сили РФ потенційно втратили до половини всього свого танкового парку, що діє, з початку війни в Україні. За даними моніторингової групи Oryx, майже за рік бойових дій Росія втратила 1688 танків — з них 1000 одиниць було знищено, 544 — захоплено українськими військовими, 79 отримали пошкодження, а 65 одиниць було кинуто російськими солдатами.

Автори публікації повідомляють, що підрахунок вівся тільки тієї техніки, щодо якої є фото- або відеосвідчення, тому кількість знищених танків значно вища, ніж зафіксовано. За словами військового експерта Якуба Яновського, що веде блог Oryx, фактичні втрати росіян можуть становити близько 2000 танків.

Аналітики зазначили, що під час оцінки втрат було докладено всіх можливих зусиль, щоб уникнути дублювання записів та визначити статус техніки — вона була захоплена або її покинули. При цьому є ймовірність, що в категорію знищених та захоплених можуть зрештою потрапити і ті танки, які залишили окупанти. Ще є важлива деталь — якщо походження обладнання неможливо було встановити, то його до списку не включали.

Експерти додали, що список втрат російських танків в Україні доповнюється у міру надходження додаткових матеріалів.

Причини великих втрат танків

Всього через кілька місяців після початку війни аналітики помітили недолік у конструкції російських танків, через який один єдиний випущений протитанковий снаряд міг повністю знищити машину. Йдеться про влучення в боєукладку, через що часто внаслідок детонації боєкомплекту та вибуху в танків зривало башти.

[ + – ] Схема боєкомплекту російського танка

[ + – ] Фото боєукладки танка Т-72

Крім цього, експерти звертають увагу на той факт, що до війни російська бронетехніка обслуговувалась погано, і деякі танки на складах, можливо, були розібрані на запчастини, щоб підтримувати в робочому стані ту техніку, яка відправлялася на передову.

"На папері у Росії, як і раніше, багато танків, але багато з них зберігалися неправильно, і їх важко швидко привести в бойову готовність", — написав Яновський.

За його словами, перед початком війни у російських збройних сил було близько 4 000 танків у резерві, однак навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути введені в дію, російська армія усе рівно втратила близько 30% свого довоєнного танкового парку.

Нагадаємо, в ході бойових дій під Вугледаром армія окупантів втратила на мінному полі відразу три танки експортних модифікацій Т-90С. Одна машина повністю була знищена, дві інші — зазнали пошкоджень.