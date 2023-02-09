Россия за 11 месяцев войны в Украине потеряла до половины всех танков, — Oryx (фото)

По данным аналитиков, общие потери танков ВС РФ составляет 1688 единиц. Из них 1000 были полностью уничтожены, остальные — повреждены, захвачены украинскими воинами или оставлены оккупантами.

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Вооруженные силы РФ потенциально потеряли до половины всего своего действующего танкового парка с начала войны в Украине. Согласно данным мониторинговой группы Oryx, почти за год боевых действий Россия потеряла 1688 танков — из них 1000 единиц были уничтожены, 544 — были захвачены украинскими военными, 79 получили повреждения, а 65 единиц были брошены российскими солдатами.

Авторы публикации сообщают, что подсчет велся только той техники в отношении которой имеются фото- или видеосвидетельства, поэтому количество уничтоженных танков значительно выше, чем зафиксировано. По словам военного эксперта Якуба Яновского, ведущего блог Oryx, фактические потери россиян могут составить около 2000 танков.

Аналитики отметили, что в ходе оценки потерь были приложены все возможные усилия, чтобы избежать дублирования записей и определить статус техники — она была захваченная или ее бросили. При этом есть вероятность, что в категорию уничтоженных и захваченных могут в конечном итоге попасть и те танки, которые были оставлены оккупантами. Еще есть важная деталь — если происхождение оборудования было невозможно установить, то его в список не включали.

Эксперты добавили, что список потерь российских танков в Украине дополняется по мере поступления дополнительных материалов.

Причины больших потерь танков

Всего через несколько месяцев после начала войны аналитики заметили недостаток в конструкции российских танков, из-за которого один единственный выпущенный противотанковый снаряд мог полностью уничтожить машину. Речь идет о попадании в боеукладку, из-за чего часто в результате детонации боекомплекта и взрыва у танков срывало башни.

[ + – ] Схема боекомплекта российского танка

[ + – ] Фото боеукладки танка Т-72

Помимо этого эксперты обращают внимание на тот факт, что до войны российская бронетехника обслуживалась плохо, и некоторые танки на складах, возможно, были разобраны на запчасти, чтобы поддерживать в рабочем состоянии ту технику, которая отправлялась на передовую.

"На бумаге у России по-прежнему много танков, но многие из них хранились неправильно, и их трудно быстро привести в боевую готовность", — написал Яновский.

По его словам, перед началом войны у российских вооруженных сил было около 4 000 танков в резерве, однако даже если предположить, что все они могут быть введены в строй, российская армия все равно потеряла около 30% своего довоенного танкового парка.

Напомним, в ходе боевых действий под Угледаром армия оккупантов потеряла на минном поле сразу три танка экспортных модификаций Т-90С. Одна машина полностью была уничтожена, две остальных — получили повреждения.