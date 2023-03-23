Бесполезное железо или опасное оружие: чего ждать ВСУ от советских танков Т-54 в рядах ВС РФ

Танк имеет слабое бронирование и обладает низкими ходовыми характеристиками, но может повысить боевую эффективность подразделений в условиях городских боев и обороны укрепленных позиций.

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В российских соцсетях появились кадры движение эшелона с танками Т-54 советского производства, которые, предположительно, направляются из Дальнего Востока в зону боевых действий в Украине. Вероятно, командование российских вооруженных сил намерено бросит эту технику в бой, таким образом бойцы ВСУ могут столкнуться с ветераном танковых войск РФ. На что способна устаревшая советская бронетехника и с чем могут столкнуться украинские защитники говорится в материале аналитиков из Army Recognition.

По данным издания до войны в Украине российская армия имела около 13 000 танков, включая 2 850 шт действующих танков из них:

650 шт Т-72Б/БА;

850 шт Т-72Б3;

530 шт Т-72Б3М;

310 шт Т-80БВ/У;

140 шт Т-80БВМ;

350 шт Т-90/Т-90А и неизвестное количество новейших Т-90М.

При этом на складах хранилось около 10 200 танков различных видов и модификаций.

Однако в ходе боевых действий ВС РФ потеряли 1 850 танков, которые были уничтожены, повреждены, брошены или захвачены, отмечают аналитики. Ввиду таких потерь, российское командование вынуждено возвращать на вооружение танки более старого поколения, такие как Т-54 и Т-55, которых в запасе у РФ достаточно много.

Боевое применение Т-54/55

Танки Т-54/Т-55 могут использоваться совместно с пехотными и артиллерийскими подразделениями, и совместно с авиационной поддержкой, что повышает их эффективность на поле боя. В комплексе танк может усилить работу этих групп и повысить боеспособность войсковых соединений. Т-54/Т-55 может эффективно использоваться в партизанской войне или в городских боях, где его ограничения могут быть менее очевидны. В таких условиях танк будет обеспечивать огневую поддержку пехоте и служить мобильной оборонительной платформой. Причем, по свидетельству некоторых экспертов, в российско-украинской войне все виды танков выполняют преимущественно именно эту роль. Использование Т-54/Т-55 в оборонительных целях, таких как статические укрепления или засады, может максимально повысить его живучесть и огневую мощь. На хорошо подготовленных оборонительных позициях, Т-54/Т-55 могут представлять угрозу для более современных противников.

Танк Т-54 хотя и устарел по сравнению с современными основными боевыми танками, все же обладает некоторыми боевыми возможностями, которые могут быть использованы на современном поле боя.

Характеристики Т-54

Танк оснащен 100-мм нарезной пушкой Д-10Т, способной стрелять бронебойными и фугасными и снарядами. Для большинства видов современной брони это орудие не представляет опасности, тем не менее поражать легкую бронетехнику и пехоту танк способен.

Башня танка имеет стальную броню, что обеспечивает некоторую защиту от осколков и стрелкового оружия, но она уязвима для современных ПТУР и танковых снарядов. Хотя некоторые танки были модернизированы реактивной броней для улучшения защиты от кумулятивных снарядов.

На Т-54 стоят дизельные двигатели, позволяющий развивать скорость до 48 км в час, при этом запас хода составляет 500 км. Поэтому танк значительно уступает современным машинам в подвижности.

Архивное фото танки Т-54

Обозреватели в заключение пишут, что последние модификации танка имеют системы стабилизации — это повышает точность ведения огня, а также приборы ночного видения и инфракрасный прожектор для работы в ночное время.

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Напомним, по данным мониторинговой группы Oryx, почти за год боевых действий Россия потеряла 1688 танков — из них 1000 единиц были уничтожены, 544 — были захвачены украинскими военными, 79 получили повреждения, а 65 единиц были брошены российскими солдатами.