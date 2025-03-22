На передовую попадает немного: у РФ заканчиваются важные танки, — OSINT-исследователь (инфографика)

Речь идет о танке Т-72 — основном типе такой военной техники второго поколения, который на протяжении последних десятилетий активно использовался в российской армии.

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Танк Т-72 был разработан еще в советские времена и с тех пор прошел через 14 основных модификаций, одна из последних основательных в России была представлена в 2013 году. Его российская армия активно использует для решения боевых задач войск, прежде всего в наступлении, а также и в обороне, как массовое общее средство ведения активных, решительных и динамичных боевых действий. Однако в последнее время можно увидеть, что количество единиц этой военной техники существенно уменьшилось: к такому выводу пришел OSINT-исследователь Ричард Верекер 20 марта.

Аналитик проследил данные по потерям российских танков на поле боя и увидел, что за последние месяцы потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

На своей странице в сети X Верекер обнародовал также инфографику, на которой можно увидеть, что на танки Т-80 теперь приходится 2/3 потерь в марте.

Инфографика: потери российских танков за последние месяцы

"Потери среди танков России иллюстрируют необычную картинку: на Т-80 теперь приходится 2/3 потерь в этом месяце. Однако общие потери танков уменьшились в течение нескольких месяцев, поэтому, возможно, большим вопросом является то, где Т-72?", — отмечает аналитик.

Также он добавляет, что особых потерь таких массовых для российской армии танков Т-72 в течение последних месяцев нет, из-за чего Верекер пришел к выводу, что сейчас на фронте российско-украинской войны такого вооружения немного.

"Видимо, это свидетельствует о том, что на передовую попадает немного новых Т-72 этого типа", — считает исследователь.

Инфографика: потери танков Т-72 РФ на протяжении последних месяцев

Что известно о Т-72

Т-72 "Урал" — основной боевой танк второго поколения, который советская армия приняла на вооружение в 1973 году. Он был создан на основе Т-64А, однако, по сравнению со своим предшественником, Т-72 стал более дешевой и простой для применения версией.

В свое время танки Т-72 получили распространение как в России, так и в других странах, в частности входивших в государства Варшавского пакта. Они применялись во время многих военных конфликтов в частности, в Ливане, ирано-иракской войне, войне в Персидском заливе, югославских войнах, а затем и во время российско-украинской войны.

Напомним, 18 марта Фокус узнавал о применении в Украине боевого танка Т-72Б3М, оснащенного комплексом активной защиты "Арена-М".

Также 17 марта стало известно о новой тактике ВС РФ, которую те применяют для нападений на украинских защитников под Курском.