В Кремле отреагировали на атаку по Крымскому мосту: что говорят о повреждениях

Рано утром 16 ноября ВСУ нанесли удар по одной из арок Крымского моста, из-за чего та предположительно отклонилась примерно на 15 градусов.

В Кремле удар по сакральному объекту российского диктатора Владимира Путина вниманием не обошли, и атаку подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, информацию о повреждениях Крымского моста даст Минтранс. Сейчас проводится их оценка, но, как утверждает Песков, "они незначительные".

Удар по Крымскому мосту: что известно

Украинские беспилотники атаковали мост 16 ноября в 05:38. Боевая часть упала на одну из арок, которая отклонилась примерно на 15 градусов.

После атаки у Крымского моста с обеих сторон застряли около 2000 автомобилей. В чате водителей, пересекающих мост, пишут, что в районе моста плохо работает связь. Участники крымского отделения российского Красного креста раздавали бутылки воды для водителей.

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В Минобороны заявили, что средства ПВО сбили более 2 тысяч БПЛА и четыре ракеты "Фламинго" в ночь на 16 ноября. Информагентства назвали это самой массированной атакой с начала войны.

В сети уже показали последствия прилета по мосту.

Отметим, что в июле этого года командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди объяснял, почему ВСУ все еще не трогают Керченский мост. По его словам, Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный полуостров.

Он подчеркивал, что главная цель ВСУ заключается не в уничтожении самого моста, а в том, чтобы лишить российскую группировку возможности получать топливо, боеприпасы, технику и личный состав.

Как сообщалось, Крымский мост может обрушиться, и причиной станут не удары украинской армии, а природные факторы.