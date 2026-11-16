У Кремлі відреагували на атаку на Кримський міст: що кажуть про пошкодження

Рано вранці 16 листопада ЗСУ завдали удару по одній з арок Кримського мосту, внаслідок чого вона, ймовірно, відхилилася приблизно на 15 градусів.

У Кремлі не залишили без уваги удар по сакральному об’єкту російського диктатора Володимира Путіна, і цю атаку підтвердив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, інформацію про пошкодження Кримського мосту надасть Мінтранс. Наразі триває їхня оцінка, але, як стверджує Пєсков, "вони незначні".

Удар по Кримському мосту: що відомо

Українські безпілотники атакували міст 16 листопада о 05:38. Боєприпас впав на одну з арок, яка відхилилася приблизно на 15 градусів.

Після удару біля Кримського мосту з обох боків застрягло близько 2000 автомобілів. У чаті водіїв, які перетинають міст, пишуть, що в районі мосту погано працює зв'язок. Учасники кримського відділення російського Червоного Хреста роздавали пляшки з водою водіям.

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У Міноборони заявили, що засоби ППО збили понад 2 тисячі БПЛА та чотири ракети "Фламінго" в ніч на 16 листопада. Інформаційні агентства назвали це наймасштабнішою атакою з початку війни.

У мережі вже опублікували кадри наслідків зіткнення з мостом.

Зазначимо, що в липні цього року командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді пояснював, чому ЗСУ досі не завдають ударів по Керченському мосту. За його словами, Україна навмисно не завдає ударів по Кримському мосту, щоб поступово ізолювати тимчасово окупований півострів.

Він наголошував, що головна мета ЗСУ полягає не у знищенні самого мосту, а в тому, щоб позбавити російське угруповання можливості отримувати паливо, боєприпаси, техніку та особовий склад.

Як повідомлялося, Кримський міст може обвалитися, і причиною цього стануть не удари української армії, а природні чинники.