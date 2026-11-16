Супутник показав наслідки удару по Кримському мосту: що потрощили дрони (фото, відео)

На супутникових фото зафіксували чорні плями на Кримському мосту. Супутник показав два влучання на відтинку 500 м. Крім того, помітна деформація арки секції, через яку проходять судна у Чорне та Азовське море. Відео росЗМІ підтвердив серйозність пошкоджень, які добре помітні з відстані десятки метрів.

Через кілька годин після атаки дронів Сил оборони України на Кримський міст у Telegram-каналі "Абсолютно надійне джерело" з'явились супутникові фото з наслідками влучання. Фото з космосу показали чорні плями на місці влучання та деформацію арки. Крім того, росЗМІ "Известия" опублікувало репортаж з підтвердженням масштабних пошкоджень, при цьому російська влада запевнила, що от-от відновить автомобільний рух.

У дописі "Абсолютно надійне джерело" пояснили, що на супутникових фото помітно два влучання та пошкодження арки. На зображенні бачимо три ключових точки, на які звернули увагу: їх обвели червоними лініями. Зліва вгорі та справа внизу — чорні плями на місцях влучання БпЛА. Посередині — деформація конструкції.

Видео дня

Удар по Кримському мосту — три пошкодження 16 листопада Фото: Абсолютно надійне джерело / Telegram

Також є три точки влучання у збільшенні. На перших двох — ті ж плями, на третій — масштабна деформація арки автомобільного мосту.

Тим часом журналістка росЗМІ заявила, що окупаційна влада Криму планує відновити автомобільне сполучання "найближчим часом": точний час не вказаний. Тим часом водіям повідомили, що вони можуть зачекати та скористатись пунктами обігріву у Краснодарському краї — у Тамані та біля пунктів догляду. Уточнюється, що залізничне сполучення збереглось.

Водночас у короткому 19-секундному сюжеті, опублікованому "Известия", помітна деформація арки автомобільного мосту: вона справді нахилилась від нормального стану.

Удар по Кримському мосту — що сталось 16 листопада

Зазначимо, в ніч на 16 листопада було гучно на тимчасово окупованому Кримському півострові, повідомили моніторингові канали та місцеві пабліки. Зранку представник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що відбулась атака дронів і через це отримав пошкодження Кримський міст. Зі слів Аксьонова, споруду перекрили з 2 год 16 листопада. Зранку стало відомо, що по обидва боки від мосту утворився корок з тисяч автомобілів, які хотіли перебратись з Криму в Краснодарський край та навпаки. Тоді ж Міноборони РФ повідомило про нічну атаку 1336 БпЛА України, які усі начебто знешкодили засоби ППО. При цьому Генштаб ЗСУ поки не підтвердив атаку на Кримський міст, але є інформація про удар по Ільському НПЗ на півдні Росії.

Через кілька годин у каналі "АТЕШ" опублікували перші фото Кримського мосту після влучання. Спостерігачі помітили деформацію араки та пояснили, що це важливий елемент споруди, яка забезпечує розподіл навантаження по конструкції. Серед іншого, припустили ймовірне відхилення арки на 15 градусів.

Нагадуємо, опівдні 16 листопада речник Путіна Дмитро Пєсков озвучив першу реакцію Кремля на удар по Кримському мосту.