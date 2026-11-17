У ніч на 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст, внаслідок чого обвалився проліт довжиною 270 метрів та арка автомобільного мосту.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку на міст безпрецедентною операцією у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі.

Він висловив подяку Службі безпеки України, підрозділам Сил оборони України, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та Генеральному штабу ЗСУ, а також виробникам зброї.

"Сьогодні кожен може побачити наслідки для основної воєної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат уже сьомого етапу операції, яка тривала кілька тижнів і була розроблена та координувалася Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до кінцевої мети. Для цього було використано Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун", — написав він.

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Зеленський наголосив, що на вирішальному етапі себе добре проявили безпілотники "Паляниця" та ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які використовувалися для ударів по автомобільній частині мосту.

"За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження — і зв’язок працював бездоганно аж до останніх секунд", — додав політик.

За його словами, Київ неодноразово пропонував Москві деескалацію, проте на всі пропозиції Кремль відповідав відмовою.

"Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди повертатиметься туди, де вона почалася. Український оборонний потенціал є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", — запевнив Зеленський.

Тим часом Слідчий комітет РФ уже порушив справу щодо "теракту", а в мережі опублікували кадри нападу на міст.

Перший удар по мосту було завдано напередодні, 16 листопада. Тоді трохи "похитнулася" арка, яка є ключовим елементом конструкції.