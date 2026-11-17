Кадры полёта, вероятно, крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момент попадания в Крымский мост распространили OSINT-каналы. В России последствия двух ударов подряд описывают осторожно – Следственный комитет сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о "теракте".

Видео, на которых запечатлен вероятный пролет крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момент попадания в Крымский мост, распространяет OSINT-канал Exilenova+. Украинская сторона официально не комментировала удар, поэтому тип примененного оружия остается неподтвержденным.

В России формулировки более сдержанные. В Кремле созвали срочное совещание. Следственный комитет РФ заявил, что после атак 16 и 17 ноября "имеются повреждения конструкции", — какие именно элементы пострадали и насколько серьезно, в ведомстве не уточнили. Там же возбудили уголовное дело о "террористическом акте" по статье 205 Уголовного кодекса РФ, причем в сообщении речь идет об атаках беспилотниками.

Видео дня

В частности, российские паблики публикуют видео, на котором видна очередь из автомобилей, пытавшихся проехать по Крымскому мосту. Россияне жалуются, что из-за этого они не смогли покинуть временно оккупированный Крым.

Мониторинговые каналы, в частности Exilenova+, сообщают об обрушении пролета и арки, которая упала в воду, однако официального подтверждения этому нет.

По данным издания "Агентство", после первого удара 16 ноября арка деформировалась, а дорожное полотно было повреждено как минимум в двух местах — движение тогда останавливали примерно на 17 часов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал повреждения незначительными.

Переправа работала с существенными ограничениями еще до этих ударов, отметил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук: грузовики через мост не пропускают, топливо и тяжелую технику по нему не перевозят. По его оценке, символическая ценность сооружения уже превышает стратегическую.

Опрос Какие последствия, по-вашему, может иметь новая атака на Крымский мост? Опрос открыт до Удары продолжатся и мост будет уничтожен Военная логистика оккупантов серьезно нарушится Это больше символический удар Это определенный сигнал России насчет ударов по мостам в Украине Существенных последствий не будет, мост Россия восстановит Пока трудно сказать Голосувати

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Крымский мост в Керчи подвергся массированной атаке. Первые сообщения о взрывах появились около полуночи, в 00:37 оккупационные власти подтвердили удар, а впоследствии движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было полностью остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщалось, что бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, на котором, по его словам, крылатая ракета "Фламинго" за секунду до попадания в мост, а также новые кадры поврежденного сооружения с обрушением одной из арок.