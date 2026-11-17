В ночь на 17 ноября Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. После нескольких часов обстрела движение транспорта по мосту было полностью остановлено; в сети сообщают о повреждениях конструкции.

Керчь потрясла серия мощных взрывов на фоне массированной атаки: от взрывной волны во многих близлежащих домах вылетели окна. Российские мобильные огневые группы устроили перестрелку в районе Крымского моста, пытаясь сбить многочисленные цели, сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате атаки был уничтожен якобы один из пролетов Крымского моста. При этом на момент публикации официальных подтверждений этой информации не поступало.

"По нашим данным, Крымский мост — все. Одного пролета уже точно нет", — отметил Невзоров.

Видео дня

Невзоров заявил об уничтожении одного из пролетов Крымского моста Фото: Скрін

"Крымский ветер" и другие мониторинговые каналы спустя некоторое время уточнили, что у Крымского моста была атакована арка. Кадры прямого попадания по объекту попали на видео, которое распространилось в сети.

"С мест поступают сообщения, что один пролёт обрушился в воду и арки уже не видно", — пишут OSINT-аналитики ресурса Exilenova+.

Момент прямого попадания в арку Крымского моста

Так называемый губернатор оккупированного Крыма Сергей Аксенов вскоре подтвердил массированную атаку на Керченский мост. Он предупредил, что движение транспорта по мосту было перекрыто, и призвал жителей воздержаться от поездок в сторону моста. Других подробностей об обстреле оккупационный чиновник не сообщил.

Кадры ночной атаки на Крымский мост

Стоит отметить, что атака на Крымский мост продолжается вторую ночь подряд. В ночь на 16 ноября оккупационные власти заявили об ударе по переправе и перекрытии движения через сооружение.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что во время атаки на Крымский мост произошло два попадания на участке длиной 500 м и деформация арки.