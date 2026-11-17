У ніч на 17 листопада Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів та ракет. Після кількагодинного обстрілу рух транспорту через міст повністю зупинили, у мережі пишуть про пошкодження конструкції.

Керч сколихнула серія сильних вибухів на тлі масованої атаки: від вибухової хвилі у багатьох прилеглих будинках повилітали вікна. Російські мобільні вогневі групи влаштували стрілянину у районі Кримського мосту, намагаючись збити численні цілі, повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер".

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров з посиланням на власні джерела розповів, що внаслідок атаки було знищено нібито один із прольотів Кримського мосту. Водночас офіційних підтведжень цієї інформації на момент публікації не надходило.

"За нашою інформацією, Кримський міст — все. Одного прольоту вже точно немає", — зазначив Невзоров.

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Невзоров заявив про знищення одного з прольотів Кримського мосту Фото: Скрін

"Крымский ветер" та інші моніторингові канали через деякий час уточнили, що у Кримського мосту було атаковано арку. Кадри прямого влучання по об'єкту потрапили на відео, які поширили у мережі.

"З місць повідомляють, що один прольот склався в воду і арки вже не видно", — пишуть OSINT-аналітики ресурсу Exilenova+.

Момент прямого влучання по арці Кримського мосту

Так званий губернатор окупованого Криму Сергій Аксьонов невдовзі підтвердив масовану атаку на Керченський міст. Він попередив, що рух транспорту через конструкцію було перекрито, а мешканців закликав утриматися від поїздок у напрямку мосту. Інший подробиць щодо обстрілу окупаційний чиновник не надав.

Кадри нічної атаки на Кримський міст

Варто зауважити, що атака на Кримський міст триває другу ніч поспіль. У ніч на 16 листопада окупаційна влада заявила про удар по переправі і перекриття руху через споруду.

Також супутникові знімки показали, що під час атаки на Кримський міст сталося два влучання на відтинку 500 м і відбулася деформація арки.