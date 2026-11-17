Кримський міст масовано атакують дрони і ракети: пишуть про влучання по арці та одному з прольотів (відео)
У ніч на 17 листопада Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів та ракет. Після кількагодинного обстрілу рух транспорту через міст повністю зупинили, у мережі пишуть про пошкодження конструкції.
Керч сколихнула серія сильних вибухів на тлі масованої атаки: від вибухової хвилі у багатьох прилеглих будинках повилітали вікна. Російські мобільні вогневі групи влаштували стрілянину у районі Кримського мосту, намагаючись збити численні цілі, повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер".
Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров з посиланням на власні джерела розповів, що внаслідок атаки було знищено нібито один із прольотів Кримського мосту. Водночас офіційних підтведжень цієї інформації на момент публікації не надходило.
"За нашою інформацією, Кримський міст — все. Одного прольоту вже точно немає", — зазначив Невзоров.
"Крымский ветер" та інші моніторингові канали через деякий час уточнили, що у Кримського мосту було атаковано арку. Кадри прямого влучання по об'єкту потрапили на відео, які поширили у мережі.
"З місць повідомляють, що один прольот склався в воду і арки вже не видно", — пишуть OSINT-аналітики ресурсу Exilenova+.
Так званий губернатор окупованого Криму Сергій Аксьонов невдовзі підтвердив масовану атаку на Керченський міст. Він попередив, що рух транспорту через конструкцію було перекрито, а мешканців закликав утриматися від поїздок у напрямку мосту. Інший подробиць щодо обстрілу окупаційний чиновник не надав.
Варто зауважити, що атака на Кримський міст триває другу ніч поспіль. У ніч на 16 листопада окупаційна влада заявила про удар по переправі і перекриття руху через споруду.
Також супутникові знімки показали, що під час атаки на Кримський міст сталося два влучання на відтинку 500 м і відбулася деформація арки.