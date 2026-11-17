Кадри прольоту, ймовірно, крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в Кримський міст поширили OSINT-канали. У Росії наслідки двох ударів поспіль описують обережно – Слідчий комітет повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про "теракт".

Відео, на яких зафіксовано ймовірний проліт крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в Кримський міст, поширює OSINT-канал Exilenova+. Українська сторона удар офіційно не коментувала, тож тип застосованої зброї залишається непідтвердженим.

У Росії формулювання стриманіші. У Кремлі скликали термінову нараду. Слідчий комітет РФ заявив, що після атак 16 і 17 листопада "є пошкодження конструкції", – які саме елементи постраждали й наскільки серйозно, у відомстві не уточнили. Там же відкрили кримінальну справу про "терористичний акт" за статтею 205 Кримінального кодексу РФ, причому в повідомленні йдеться про атаки безпілотниками.

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Зокрема російські пабліки публікують відео на якому видно чергу з машин, які намагалися проїхати Кримським мостом. Росіяни скаржаться, що це не дало змоги їм покинути тимчасово окупований Крим.

Моніторингові канали, зокрема Exilenova+, пишуть про обвал прольоту й арку, яка впала у воду, однак офіційного підтвердження цьому немає.

За даними видання "Агентство", після першого удару 16 листопада арку деформувало, а дорожнє полотно пошкодило щонайменше у двох місцях – рух тоді зупиняли приблизно на 17 годин. Речник Кремля Дмитро Пєсков тоді називав пошкодження незначними.

Працювала переправа з суттєвими обмеженнями ще до цих ударів, зазначав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук: вантажівки через міст не пускають, пальне й важку техніку ним не перевозять. За його оцінкою, символічна цінність споруди вже перевищує стратегічну.

Опитування Які наслідки, на вашу думку, може мати нова атака на Кримський міст? Опитування відкрите до Удари продовжаться і міст буде знищено Військова логістика окупантів серйозно порушиться Це більше символічний удар Це певний сигнал Росії щодо ударів по мостам в Україні Суттєвих наслідків не буде, міст Росія відновить Поки складно сказати Голосувати

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 листопада Кримський міст у Керчі опинився під масованою атакою. Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько опівночі, о 00:37 окупаційна влада підтвердила удар, а згодом рух автомобільною та залізничною частинами зупинили повністю. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Також повідомлялося, що колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, на якому, за його словами, крилата ракета "Фламінго" за секунду до влучання в міст, а також нові кадри пошкодженої споруди з обвалом однієї з арок.