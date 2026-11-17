Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, на якому, за його твердженням, крилата ракета FP-5 "Фламінго" за секунду до влучання в Кримський міст. Також у його Telegram-каналі з'явилися нові кадри пошкодженої споруди, на яких видно обвал однієї з арок.

Відео ракети Геращенко оприлюднив вранці 17 листопада у своєму Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Він стверджує, що на записі зафіксовано момент безпосередньо перед ударом по мосту.

A closer look - one of the Kerch Bridge’s arches is gone. https://t.co/qX2CY5o1iT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Згодом у каналі опублікували відео та фотографії наслідків атаки. За словами Геращенка, одна з арок Кримського мосту обвалилася. Він також нагадав, що після попереднього удару ця конструкція вже була пошкоджена. На нових кадрах видно, що арки більше немає.

Руйнування Кримського мосту Фото: Telegram / Антон Геращенко

На можливі наслідки руйнування для судноплавства звернув увагу OSINT-дослідник Intelschizo. Він припустив, що обвалена конструкція може додатково заблокувати прохід кораблів через Керченську протоку. Однак наразі це лише оцінка дослідника, а не підтверджена інформація.

Видео дня

На повідомлення про пошкодження мосту також відреагував Денис Штілерман — співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point, яка займається розробкою озброєння, зокрема крилатої ракети FP-5 "Фламінго". Він опублікував "))" у відповідь на допис Олеся Філененка, в якому йшлося про те, що українці заявляють про падіння арки та прольоту Кримського мосту у воду внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки.

Пост Дениса Штілермана Фото: Скриншот

Штілерман також опублікував окреме повідомлення, у якому присвятив цю подію пам'яті своїх друзів і колег Андрія та Юрія, без яких, за його словами, реалізувати задумане було б неможливо.

Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P. — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026

Нагадаємо, 17 листопада після атаки на Кримський міст у мережі з'явилися перші відео пошкоджень споруди та обвалу автомобільної арки.

Кримський міст атакують уже другу ніч поспіль. У ніч проти 16 листопада окупаційна влада заявила про удар по переправі та тимчасове припинення руху нею.

Супутникові знімки попередньої атаки засвідчили два влучання на відстані 500 метрів одне від одного, а також деформацію арки мосту.