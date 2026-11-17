Геращенко показав ракету "Фламінго" перед ударом по Кримському мосту: у Fire Point відреагували
Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, на якому, за його твердженням, крилата ракета FP-5 "Фламінго" за секунду до влучання в Кримський міст. Також у його Telegram-каналі з'явилися нові кадри пошкодженої споруди, на яких видно обвал однієї з арок.
Відео ракети Геращенко оприлюднив вранці 17 листопада у своєму Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.
A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026
Він стверджує, що на записі зафіксовано момент безпосередньо перед ударом по мосту.
A closer look - one of the Kerch Bridge’s arches is gone. https://t.co/qX2CY5o1iT— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026
Згодом у каналі опублікували відео та фотографії наслідків атаки. За словами Геращенка, одна з арок Кримського мосту обвалилася. Він також нагадав, що після попереднього удару ця конструкція вже була пошкоджена. На нових кадрах видно, що арки більше немає.
На можливі наслідки руйнування для судноплавства звернув увагу OSINT-дослідник Intelschizo. Він припустив, що обвалена конструкція може додатково заблокувати прохід кораблів через Керченську протоку. Однак наразі це лише оцінка дослідника, а не підтверджена інформація.
На повідомлення про пошкодження мосту також відреагував Денис Штілерман — співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point, яка займається розробкою озброєння, зокрема крилатої ракети FP-5 "Фламінго". Він опублікував "))" у відповідь на допис Олеся Філененка, в якому йшлося про те, що українці заявляють про падіння арки та прольоту Кримського мосту у воду внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки.
Штілерман також опублікував окреме повідомлення, у якому присвятив цю подію пам'яті своїх друзів і колег Андрія та Юрія, без яких, за його словами, реалізувати задумане було б неможливо.
Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P.— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026
Нагадаємо, 17 листопада після атаки на Кримський міст у мережі з'явилися перші відео пошкоджень споруди та обвалу автомобільної арки.
Кримський міст атакують уже другу ніч поспіль. У ніч проти 16 листопада окупаційна влада заявила про удар по переправі та тимчасове припинення руху нею.
Супутникові знімки попередньої атаки засвідчили два влучання на відстані 500 метрів одне від одного, а також деформацію арки мосту.