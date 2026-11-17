У ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав ракетної атаки, внаслідок якої обвалилася арка автомобільної частини споруди.

За попередніми повідомленнями моніторингового каналу Exilenova+, один із прольотів також міг упасти у воду.

Перші повідомлення про атаку на міст з'явилися близько опівночі. О 00:37 російська влада окупованого Криму підтвердила удар по тимчасовій переправі. Згодом у мережі опублікували відео моменту влучання ракети безпосередньо в арку мосту.

Близько 01:05 моніторинговий канал повідомив, що, за інформацією з місця події, один із прольотів міг обвалитися у воду, а арки вже не було видно. Тоді ці відомості називали попередніми та очікували на підтвердження знімками.

О 03:05 з'явилися повідомлення про нові ракетні заходи в напрямку Кримського мосту. За даними каналу, атака могла відбуватися в кілька етапів.

Видео дня

Близько 07:00 Exilenova+ опублікував відео, на якому видно арку автомобільної частини мосту у воді після атаки. Таким чином, інформація про її обвал підтвердилася.

Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки. https://t.co/djGuFYqgZr — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) November 17, 2026

На ранок 17 листопада в місцевих пабліках також з'явилися повідомлення про можливе пошкодження ще одного прольоту Кримського мосту. Водночас ці дані поки не підтверджені, а опубліковані фото мають сумнівне походження та низьку якість.

Атака на Кримський міст Фото: Exilenova+ Атака на Кримський міст Фото: Exilenova+

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, після атаки на мосту зафіксували пошкодження. Канал також зазначив, що Росія зосередила навколо об'єкта значні сили протиповітряної та радіоелектронної оборони, зокрема комплекси С-400, "Панцир", "Тор" і "Бук", а також баржі та бонові загородження для захисту з води. Інформацію про наслідки атаки очікують від Генерального штабу ЗСУ.

Атаки на Кримський міст відбуваються вже другу ніч поспіль. У ніч проти 16 листопада окупаційна влада повідомила про удар по переправі та тимчасове перекриття руху.

За супутниковими знімками, під час попередньої атаки на мосту зафіксували два влучання на ділянці завдовжки 500 метрів, а також деформацію арки.