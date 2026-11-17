Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором, по его утверждению, запечатлена крылатая ракета FP-5 "Фламинго" за секунду до попадания в Крымский мост. Также в его Telegram-канале появились новые кадры поврежденного сооружения, на которых видно обрушение одной из арок.

Видео с ракетой Геращенко опубликовал утром 17 ноября на своем Telegram-канале "Pravda Gerashchenko".

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Он утверждает, что на записи запечатлен момент непосредственно перед ударом по мосту.

A closer look - one of the Kerch Bridge’s arches is gone. https://t.co/qX2CY5o1iT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Впоследствии на канале были опубликованы видео и фотографии последствий атаки. По словам Геращенко, одна из арок Крымского моста обрушилась. Он также напомнил, что после предыдущего удара эта конструкция уже была повреждена. На новых кадрах видно, что арки больше нет.

Разрушение Крымского моста Фото: Telegram / Антон Геращенко

На возможные последствия обрушения для судоходства обратил внимание OSINT-исследователь Intelschizo. Он предположил, что обрушившаяся конструкция может дополнительно заблокировать проход судов через Керченский пролив. Однако пока это лишь оценка исследователя, а не подтвержденная информация.

Видео дня

На сообщение о повреждении моста также отреагировал Денис Штилерман — соучредитель и главный конструктор компании Fire Point, занимающейся разработкой вооружения, в частности крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". Он опубликовал "))" в ответ на пост Олеся Филененко, в котором говорилось о том, что украинцы заявляют о падении арки и пролета Крымского моста в воду в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки.

Пост Дениса Штилермана Фото: Скриншот

Штилерман также опубликовал отдельное сообщение, в котором посвятил это событие памяти своих друзей и коллег Андрея и Юрия, без которых, по его словам, реализовать задуманное было бы невозможно.

Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P. — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026

Напомним, 17 ноября после атаки на Крымский мост в сети появились первые видео с изображением повреждений сооружения и обрушения автомобильной арки.

Крымский мост подвергается обстрелу уже вторую ночь подряд. В ночь на 16 ноября оккупационные власти заявили о нанесении удара по переправе и временном прекращении движения по ней.

Спутниковые снимки предыдущей атаки зафиксировали два попадания на расстоянии 500 метров друг от друга, а также деформацию арки моста.