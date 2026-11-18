Движение по железнодорожной части Крымского моста возобновлено. Из поезда сняли видео на фоне места, где ранее находились арка и дорожный пролет автомобильной части. Эта часть моста была разрушена украинской крылатой ракетой "Фламинго" 17 ноября.

С поезда, движущегося по железнодорожной части Крымского моста, на видео запечатлели разрушенную автомобильную часть переправы после ударов. На кадрах уже нет ни арки, ни дорожного пролета автомобильной части, а на их месте — пролом. Об этом сообщает Exilenova+.

Несмотря на мощные взрывы и масштабные разрушения на соседнем автомобильном участке, железнодорожное сообщение функционирует. Таким образом, логистическая связь через Керченский пролив частично восстановлена. Официальных сообщений от российских перевозчиков о расписании движения поездов пока не поступало.

Footage shows a train crossing the rail section of the Crimean Bridge after the attack. The video shows that the arch and a span of the road bridge are both gone. Despite the powerful explosions and extensive damage to the adjacent road bridge, rail traffic has resumed, partially restoring the logistics link across the Kerch Strait. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 18, 2026

Новый удар по переправе был нанесен в ночь на 17 ноября. Воздушную атаку подтвердили оккупационные власти, а президент Владимир Зеленский сообщил, что речь шла о комплексной операции с использованием дронов и ракет различных типов — в частности, "Фламинго", "Нептунов", "Рут" и FP-2.

Видео дня

Утром с временно оккупированной территории Крыма поступили кадры последствий: обрушилась 200-метровая секция, предназначенная для движения автомобилей.

Накануне, 16 ноября, мост уже подвергся удару. Тогда в сети анализировали угол отклонения арки, на которой держался именно этот участок для проезда автомобилей.

Ранее сообщалось, что в результате удара Сил обороны сооружение было выведено из строя до гипотетического окончания войны, пояснил аналитик. По его оценке, россияне лишились выхода в Азовское море и возможности зарабатывать на туристах.

Также сообщалось, что кадры пролета предположительно крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момента попадания в мост распространили OSINT-каналы. В России последствия двух ударов подряд описывают гораздо сдержаннее — Следственный комитет сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о террористическом акте.