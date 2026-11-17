Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинские подразделения и производителей оружия, принимавших участие в операции по нанесению удара по Крымскому мосту. В вечернем обращении он заявил, что Украина продолжит проводить операции в ответ на российскую агрессию.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские удары по гражданской и критически важной инфраструктуре.

"Будут и другие наши операции — операции в ответ на российскую агрессию", — заявил президент.

По словам главы государства, Украина неоднократно призывала Россию прекратить удары по украинским городам, селам, энергетическим объектам, железной дороге и судам с зерном. Однако, как отметил президент, РФ продолжает эскалацию.

"Мы давно говорили России, что хватит наносить удары по мостам, по городам и селам, по энергетике, по железной дороге, по судам с зерном. Хватит войны. Но каждый раз Россия выбирает новую эскалацию. Поэтому украинские ракеты, украинские дроны снова достигли ключевой российской военной артерии на юге", — сказал Зеленский.

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Президент особо отметил бойцов Центра специальных операций "Альфа" СБУ и поблагодарил всех украинских производителей, чье вооружение было использовано в ходе операции.

Какое украинское оружие использовалось в ходе операции

В своём обращении Зеленский перечислил ряд беспилотников и ракет, задействованных при нанесении удара по мосту. Среди них:

Довбуш;

"Вендетта";

Да Винчи,

"Рута";

"Январь";

"Мич-2000",

"Паляница";

Ан-197 — это реактивная версия дрона "Лютий";

FP-1;

FP-5 "Фламинго";

"Нептун".

Президент сообщил, что операция против Крымского моста была частью длительной работы СБУ и Генерального штаба ВСУ. По его словам, она состояла из семи этапов и длилась несколько недель. На предыдущих этапах украинские военные наносили удары по российским системам противовоздушной обороны, радарам, средствам радиоэлектронной борьбы и другим объектам.

Как ранее писал Фокус, СБУ и Генштаб раскрыли подробности многоэтапной операции против Крымского моста, которая, по словам президента, длилась несколько недель.

Кроме того, мы писали, что дроны Da Vinci и ракеты Ruta производит французская компания Destinus, основанная бывшим россиянином. Он гордится тем, что помогает ВСУ.