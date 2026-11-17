Европейская оборонная компания Destinus заявила, что её крылатые ракеты RUTA и дроны участвовали в атаках на Крымский мост 16 и 17 ноября. Именно семь попаданий на второй день привели к обрушению одного из пролетов.

Об этом сообщил в LinkedIn основатель компании Михаил Кокорич, который ранее создал первую частную космическую компанию в России, а затем переехал жить в ЕС. Заявление прозвучало после того, как украинские власти подтвердили проведение операции против переправы через Керченский пролив.

В компании Destinus заявляют, что гордятся поддержкой украинских Сил обороны. Производитель подчеркнул, что его системы уже неоднократно использовались украинскими военными, в частности против мостов, которые применяет российская армия.

Компания также заявила об использовании беспилотных систем LORD и Da Vinci для подавления российской противовоздушной обороны в ходе операции по Крымскому мосту.

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Что известно о Destinus и Михаиле Кокориче

Основатель Destinus Михаил Кокорич входит в список основных целей Кремля, писал Фокус. В 2011 году Кокорич основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace, которая выиграла контракт "Роскосмоса" на сборку двух космических аппаратов. Он переехал в Европу в 2012 году, поскольку не смог вести бизнес из-за того, что выступал против политики диктатора Путина и поддерживал оппозиционные силы, например Михаила Ходорковского.

Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Во Франции он основал свою новую компанию, и сейчас этот физик и предприниматель занимается разработкой и производством ракетных систем и беспилотников.

Михаил Кокорич Фото: LinkedIn

По данным Defence Industry Europe, предприятие сообщало о серийном производстве ракет RUTA Block 1. В конце октября компания заявляла, что изготовила 1750 таких ракет и приблизилась к темпам производства около 300 единиц в месяц.

Кроме того, компания Destinus разрабатывает следующие модификации RUTA. В частности, для Block 2 производитель заявляет о дальности более 700 километров. Также компания сотрудничает с немецким оборонным концерном Rheinmetall в рамках совместного предприятия, которое должно заниматься производством дальнобойных ракетных систем.

Что произошло с Крымским мостом после атаки

Напомним, сегодня в ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке. После ударов автомобильное движение по переправе было остановлено, а впоследствии появились видео, на которых видно обрушение конструкции автомобильной части.

Кроме того, Фокус писал о том, как атака на Крымский мост поставила российского диктатора Путина в неловкое положение перед встречей с Трампом и Си Цзиньпином. Интересно, что ВСУ обошлись даже без Starlink.