Повысит эффективность: производитель дальнобойных ударных дронов Ruta для Украины купил разработчика ИИ

Решения на основе ИИ, разработанные Daedalean, должны повысить эффективность работы операторов-людей и значительно повысить адаптивность, устойчивость и операционную эффективность миссий. Среди прочего, речь идет об управлении роем дронов.

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Нидерландская компания Destinus Group BV, которая производит дальнобойные ударные дроны Lord и Ruta, заключила соглашение о приобретении компании, которая специализируется на решениях по искусственному интеллекту для авиации. Сделка обойдется в 195 миллионов евро путем комбинированной сделки с выплатой наличных и акций. Об этом пишет Hartpunkt.

Ожидается, что приобретение будет завершено до конца 2025 года. Цель состоит в интеграции передового искусственного интеллекта в основные продукты Destinus, тем самым значительно укрепив технологическую экспертизу компании.

Destinus считает эту сделку ключевой для стратегии компании по расширению решений искусственного интеллекта для беспилотных авиационных систем в гражданском и военном секторах, тем самым значительно укрепляя свои позиции на рынке.

По данным компании, команда Daedalean состоит из более 150 специалистов, среди которых специалисты с глубокими знаниями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и авионики.

Две компании уже успешно сотрудничали ранее, поэтому производитель дронов рассматривает интеграцию искусственного интеллекта в продукты Destinus как логичный следующий шаг.

"Сочетание аэрокосмических технологий Destinus с программным обеспечением и опытом Daedalean в сфере искусственного интеллекта ускорит инновации, сократит время выхода на рынок и улучшит глобальную конкурентоспособность", — говорится в заявлении.

Решения на основе ИИ, разработанные Daedalean, должны повысить эффективность работы операторов-людей, поддержки принятия решений в управлении системами полета и стаями дронов и значительно повысить адаптивность, устойчивость и операционную эффективность миссий.

Дроны ВСУ — что известно о "Руте"

В декабре 2024 года стало известно, что Украина провела успешные испытания ракеты "Рута".

Ракета "Рута" — это реактивный дрон, способный выполнять как ударные, так и разведывательные задачи. Дальность ее полета составляет 300 км, а скорость достигает 500-800 км/ч. Особенностью разработки является ее универсальность и низкая стоимость в соотношении к размеру, скорости и полезной нагрузке.

Задания, которые может выполнять она:

Ударные операции.

Разведывательные миссии.

Использование в качестве мишени для тренировок.

Запуск ракеты осуществляется с помощью ракетного ускорителя. Кроме этого, "Рута" может возвращаться на базу и садиться на парашюте.

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