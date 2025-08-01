Повторить операцию "Паутина": Турция создала ракето-дроны на базе контейнеров для фуры

Новая система позволяет скрыто развертывать до 12 высокоскоростных барражирующих боеприпасов с дальностью полета в 100 километров.

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Турецкая оборонная компания Roketsan на выставке IDEF 2025 в Стамбуле представила контейнерный вариант пусковой установки своей недавно представленной системы барражирующих боеприпасов EREN. Ее замаскировали под гражданский контейнер, установленный на грузовике, и это напоминает грузовики из операции СБУ "Паутина" по уничтожению тактической авиации РФ. О новой турецкой разработке пишет издание Аrmy Recognition.

Новая система позволяет скрыто развертывать до 12 высокоскоростных барражирующих боеприпасов.

В основе этой новой концепции запуска лежит сама система EREN — 35-килограммовый барражирующий боеприпас с реактивным двигателем, предназначенный для миссий двойного назначения против наземных и воздушных целей. Имея дальность полета более 100 километров и продолжительность полета более 15 минут, EREN использует оптическую концевую головку самонаведения для высокоточной борьбы с угрозами.

Система EREN от Roketsan

Вместо увеличения продолжительности полета, система делает акцент на скорости удара и многоплатформенной совместимости, что позволяет развертывать ее с беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, наземных и военно-морских средств, а теперь, впервые, — с замаскированной контейнерной пусковой установки, установленной на грузовике.

Разработка контейнерной версии пусковой установки отражает реагирование Roketsan на современные боевые требования, в частности на потребность в малозаметных, высокомобильных системах, способных выживать в сложных условиях.

Операция "Паутина": что известно

Украинские FPV-дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Ударные дроны взлетали с грузовиков, припаркованных неподалеку военных аэродромов РФ. В грузовиках были специальные домики, которые открылись в момент атаки, а беспилотники управлялись дистанционно.

Операцию "Паутина" СБУ готовила более полутора лет. Для нее было использовано 117 дронов и ряд операторов, которые управляли БпЛА. Агенты СБУ действовали на территории разных российских регионов в трех часовых поясах.

Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов. Беспилотники, которые уничтожили российские самолеты в рамках операции "Паутина", были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

По мнению мировых военных экспертов операция "Паутина" изменила ход войны и мировую историю и продемонстрировала отрезвляющую революцию в военном деле.

Также сообщалось, что операция СБУ по поражению стратегической авиации россии стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ.