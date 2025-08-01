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Повторити операцію "Павутина": Туреччина створила ракето-дрони на базі контейнерів для фури

Пускова установка системи EREN
Пускова для баражуючих боєприпасів EREN від Roketsan | Фото: Army Recognition Group

Нова система дозволяє приховано розгортати до 12 високошвидкісних барражуючих боєприпасів з дальністю польоту у 100 кілометрів.

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Турецька оборонна компанія Roketsan на виставці IDEF 2025 у Стамбулі представила контейнерний варіант пускової установки своєї нещодавно представленої системи баражуючих боєприпасів EREN. Її замаскували під цивільний контейнер, встановлений на вантажівці, і це нагадує вантажівки з операції СБУ "Павутина" по знищенню тактичної авіації РФ. Про нову турецьку розробку пише видання Аrmy Recognition.

Нова система дозволяє приховано розгортати до 12 високошвидкісних баражуючих боєприпасів.

В основі цієї нової концепції запуску лежить сама система EREN — 35-кілограмовий баражуючий боєприпас з реактивним двигуном, призначений для місій подвійного призначення проти наземних і повітряних цілей. Маючи дальність польоту понад 100 кілометрів і тривалість польоту понад 15 хвилин, EREN використовує оптичну кінцеву головку самонаведення для високоточної боротьби із загрозами.

В Туреччині надихнулися операцією Павутина
Система EREN від Roketsan

Замість збільшення тривалості польоту, система робить акцент на швидкості удару та багатоплатформній сумісності, що дозволяє розгортати її з безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів, наземних і військово-морських засобів, а тепер, вперше, — із замаскованої контейнерної пускової установки, встановленої на вантажівці.

Розробка контейнерної версії пускової установки відображає реагування Roketsan на сучасні бойові вимоги, зокрема на потребу в малопомітних, високомобільних системах, здатних виживати в складних умовах.

Операція "Павутина": що відомо

Українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Ударні дрони злітали з вантажівок, припаркованих неподалік військових аеродромів РФ. У вантажівках були спеціальні будиночки, які відкрилися в момент атаки, а безпілотники керувалися дистанційно.

Операцію "Павутина" СБУ готувала понад півтора року. Для неї було використано 117 дронів та низка операторів, які управляли БпЛА. Агенти СБУ діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах.

Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків. Безпілотники, які знищили російські літаки в межах операції "Павутина", були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

На думку світових військових експертів операція "Павутина" змінила хід війни та світову історію і продемонструвала протверезну революцію у військовій справі.

Також повідомлялося, що операція СБУ по ураженню стратегічної авіації росії стала однією з найкращих в історії світових спецслужб. Тепер в інших країнах орієнтуються не на Моссад, а на СБУ.