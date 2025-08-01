Повторити операцію "Павутина": Туреччина створила ракето-дрони на базі контейнерів для фури

Нова система дозволяє приховано розгортати до 12 високошвидкісних барражуючих боєприпасів з дальністю польоту у 100 кілометрів.

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Турецька оборонна компанія Roketsan на виставці IDEF 2025 у Стамбулі представила контейнерний варіант пускової установки своєї нещодавно представленої системи баражуючих боєприпасів EREN. Її замаскували під цивільний контейнер, встановлений на вантажівці, і це нагадує вантажівки з операції СБУ "Павутина" по знищенню тактичної авіації РФ. Про нову турецьку розробку пише видання Аrmy Recognition.

Нова система дозволяє приховано розгортати до 12 високошвидкісних баражуючих боєприпасів.

В основі цієї нової концепції запуску лежить сама система EREN — 35-кілограмовий баражуючий боєприпас з реактивним двигуном, призначений для місій подвійного призначення проти наземних і повітряних цілей. Маючи дальність польоту понад 100 кілометрів і тривалість польоту понад 15 хвилин, EREN використовує оптичну кінцеву головку самонаведення для високоточної боротьби із загрозами.

Система EREN від Roketsan

Замість збільшення тривалості польоту, система робить акцент на швидкості удару та багатоплатформній сумісності, що дозволяє розгортати її з безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів, наземних і військово-морських засобів, а тепер, вперше, — із замаскованої контейнерної пускової установки, встановленої на вантажівці.

Розробка контейнерної версії пускової установки відображає реагування Roketsan на сучасні бойові вимоги, зокрема на потребу в малопомітних, високомобільних системах, здатних виживати в складних умовах.

Операція "Павутина": що відомо

Українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Ударні дрони злітали з вантажівок, припаркованих неподалік військових аеродромів РФ. У вантажівках були спеціальні будиночки, які відкрилися в момент атаки, а безпілотники керувалися дистанційно.

Операцію "Павутина" СБУ готувала понад півтора року. Для неї було використано 117 дронів та низка операторів, які управляли БпЛА. Агенти СБУ діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах.

Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків. Безпілотники, які знищили російські літаки в межах операції "Павутина", були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

На думку світових військових експертів операція "Павутина" змінила хід війни та світову історію і продемонструвала протверезну революцію у військовій справі.

Також повідомлялося, що операція СБУ по ураженню стратегічної авіації росії стала однією з найкращих в історії світових спецслужб. Тепер в інших країнах орієнтуються не на Моссад, а на СБУ.