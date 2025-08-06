Підвищить ефективність: виробник далекобійних ударних дронів Ruta для України купив розробника ШІ

Рішення на основі ШІ, розроблені Daedalean, мають підвищити ефективність роботи операторів-людей та значно підвищити адаптивність, стійкість та операційну ефективність місій. Серед іншого, ідеться про керування роєм дронів.

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Нідерландська компанія Destinus Group BV, яка виробляє далекобійні ударні дрони Lord та Ruta, уклала угоду про придбання компанії, яка спеціалізується на рішеннях зі штучного інтелекту для авіації. Угода обійдеться в 195 мільйонів євро шляхом комбінованої угоди з виплатою готівки та акцій. Про це пише Hartpunkt.

Очікується, що придбання буде завершено до кінця 2025 року. Мета полягає в інтеграції передового штучного інтелекту в основні продукти Destinus, тим самим значно зміцнивши технологічну експертизу компанії.

Destinus вважає цю угоду ключовою для стратегії компанії щодо розширення рішень штучного інтелекту для безпілотних авіаційних систем у цивільному та військовому секторах, тим самим значно зміцнюючи свої позиції на ринку.

За даними компанії, команда Daedalean складається з понад 150 фахівців, серед яких спеціалісти з глибокими знаннями у сфері штучного інтелекту, машинного навчання та авіоніки.

Дві компанії вже успішно співпрацювали раніше, тому виробник дронів розглядає інтеграцію штучного інтелекту в продукти Destinus як логічний наступний крок.

"Поєднання аерокосмічних технологій Destinus з програмним забезпеченням та досвідом Daedalean у сфері штучного інтелекту прискорить інновації, скоротить час виходу на ринок та покращить глобальну конкурентоспроможність", – йдеться у заяві.

Рішення на основі ШІ, розроблені Daedalean, мають підвищити ефективність роботи операторів-людей, підтримки ухвалення рішень в управлінні системами польоту та зграями дронів та значно підвищити адаптивність, стійкість та операційну ефективність місій.

Дрони ЗСУ — що відомо про "Руту"

В грудні 2024 року стало відомо, що Україна провела успішні випробування ракети "Рута".

Ракета "Рута" – це реактивний дрон, здатний виконувати як ударні, так і розвідувальні завдання. Дальність її польоту становить 300 км, а швидкість сягає 500-800 км/год. Особливістю розробки є її універсальність і низька вартість у співвідношенні до розміру, швидкості та корисного навантаження.

Завдання, що може виконувати вона:

Ударні операції.

Розвідувальні місії.

Використання як мішені для тренувань.

Запуск ракети здійснюється за допомогою ракетного прискорювача. Окрім цього, "Рута" може повертатись на базу й сідати на парашуті.

Ракету, ймовірно, створила французька компанія, яка запевняє, що це дешевий та дієвий засіб ураження. На відео з кадрами пристрою бачимо конструкцію з крилами, яка має двигун для прискорення та парашут для приземленняНагадаємо, що українська компанія IRV створила наземний роботизований комплекс (НРК) "Каракурт". Він може дистанційно запускати одночасно кілька дронів. для дистанційного запуску кількох дронів.

Турецька оборонна компанія Roketsan представила контейнерний варіант пускової установки системи баражуючих боєприпасів EREN. Її замаскували під цивільний контейнер, встановлений на вантажівці, і це нагадує вантажівки з операції СБУ "Павутина"