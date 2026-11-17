Украина разрушила Крымский мост, который обошёлся РФ в 4 млрд долл. и который лично открывал российский диктатор Путин. Незаконное сооружение возводилось три года, а обрушили его — двумя ударами за два дня. При этом ВСУ обошлись даже без Starlink.

Удар по Крымскому мосту был направлен на то, чтобы поставить российского диктатора Путина в неловкое положение перед встречей с Трампом и Си Цзиньпином, говорится в материале издания The Times. О том, что это было целью удара, рассказал неназванный офицер Сил обороны Украины, который участвовал в ракетно-дроновой атаке на незаконное сооружение между Краснодарским краем РФ и оккупированным полуостровом. Крымский мост был чрезвычайно важен для Путина, и теперь ему придется ехать в Китай "униженным" и без возможности попасть в Крым.

СМИ напомнило, что РФ строила Крымский мост после аннексии Крыма: Кремль хотел показать, что аннексия необратима. Во время полномасштабного вторжения это сооружение играло значительную роль в снабжении ВС РФ на юге Украины. Перед решающим ударом, который привел к обрушению автомобильной секции моста, Украина вывела из строя паромы, атаковала корабли и порты. После разрушения в Кремле заявили, что восстановят Крымский мост и он станет лучше, чем был. При этом анонимный украинский военный заверил, что будут наносить удары по всем ремонтным работам в любое время, в том числе и зимой, чтобы не дать восстановить сооружение.

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"Мы планировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си, чтобы показать, что Путин слаб", — привела газета The Times слова офицера Сил обороны Украины.

Военный также сообщил, что удар по Крымскому мосту был нанесён без использования терминалов Starlink/Starshield, работа которых на днях была ограничена США и SpaceX.

"Эта миссия доказала, что мы способны создавать собственные каналы для передачи радиосигналов. Впервые в истории мы использовали целую группу дронов для передачи видеосигнала на ракеты, что позволило им поразить точно определенные точки на мосту. Мы доказали, что способны проводить такие операции без Starlink", — сказал представитель СОУ.

В материале также приведены высказывания неназванного представителя СБУ, который отметил, что Украина уничтожила сооружение, которое считалось одним из самых защищенных на планете. СМИ также привели слова президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что удары по Крымскому мосту, приведшие к обрушению, — это завершающий седьмой этап спецоперации, которая осуществлялась в течение нескольких недель подряд.

"Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на дне моря", — заявил представитель украинских спецслужб.

Удар по Крымскому мосту — что произошло 16–17 ноября

Отметим, что Фокус писал об ударах по Крымскому мосту, произошедших 16–17 ноября. В ночь на 16 ноября около 3 часов жители оккупированного Крыма услышали громкие взрывы в районе моста, а утром на фото и видео было видно отклонение арки автомобильной секции на 15 градусов (по другим данным — на 4,9 градуса). Спутниковые снимки зафиксировали как минимум два попадания по автомобильному полотну: расстояние между черными точками — около 500 м. В ночь на 17 ноября произошёл ещё один массированный обстрел Крымского моста различными средствами поражения, а утром стало известно, что обрушилась арка и автомобильная секция длиной около 220 м.

Напоминаем, что СМИ "Агентство Новости" рассказало о последствиях обрушения Крымского моста для экономики РФ и для ситуации в Чёрном и Азовском морях.