Україна зруйнувала Кримський міст, який коштував РФ 4 млрд дол. та який відкривав особисто російський диктатор Путін. Незаконну споруду зводили три роки, а обвалили — у два заходи за два дні. При цьому ЗСУ обійшлись навіть без Starlink.

Удар по Кримському мосту мав на меті поставити російського диктатора Путіна у незручне становище перед зустріччю з Трампом і Сі Цзіньпіном, ідеться у матеріалі медіа The Times. Про те, що це було метою удару, розповів неназваний офіцер Сил оборони України, який брав участь у ракетно-дроновій атаці по незаконній споруді між Краснодарським краєм РФ та окупованим півостровом. Кримський міст був надзвичайно важливим для Путіна, і тепер він має їхати в Китай "приниженим" та без шляху в Крим.

Медіа нагадало, що РФ будувала Кримський міст після анексії Криму: Кремль хотів показати, що анексія є незворотною. Під час повномасштабного вторгнення ця споруда відігравала значну роль у постачанні ресурсів ЗС РФ на півдні України. Перед вирішальним ударом, який призвів до обвалу автомобільної секції мосту, Україна вибила пороми, атакувала кораблі та порти. Після руйнування у Кремлі заявили, що відновлять Кримський міст і він стане кращим, ніж був. При цьому анонімний український військовий запевнив, що битимуть по усіх ремонтних роботах будь-коли, й взимку у тому числі, щоб не дати відбудувати споруду.

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"Ми планували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна і Сі, щоб показати, що Путін слабкий", — навело The Times слова офіцера Сил оборони України.

Військовий також розповів, що удар по Кримському мосту провели без використання терміналів Starlink/Starshield, роботу яких днями обмежили США та SpaceX.

"Ця місія довела, що ми здатні створювати власні канали для передачі радіосигналів. Уперше в історії ми використали цілу групу дронів для передачі відеосигналу на ракети, що дозволило їм уразити точно визначені точки на мосту. Ми довели, що здатні проводити такі операції без Starlink", — сказав представник СОУ.

У матеріалі також навели тези неназваного речника СБУ, який зауважив, що Україна знищила споруду, яка вважалась однією з найбільш захищених на планеті. Медіа також навело слова президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що удари по Кримському мосту, які призвели до обвалу, — це завершальний сьомий етап спецоперації, втілювали у життя кілька тижнів поспіль.

"Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст — один із найбільш захищених об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні", — заявив представник українських спецслужб.

Удар по Кримському мосту — що сталось 16-17 листопада

Зазначимо, Фокус писав про удари по Кримському мосту, які стались 16-17 листопада. В ніч на 16 листопада близько 3 год жителі окупованого Криму почули гучні вибухи у районі мосту, а зранку фото та відео показали відхилення арки автомобільної секції на 15 градусів (за іншими даними — на 4,9 градуса). Супутникові фото показали мінімуми два влучання по автомобільному полотну: відстань між чорними точками — близько 500 м. В ніч на 17 листопада стався ще один масований наліт на Кримський міст різних засобів ураження, а зранку стало відомо, що обвалилась арка та автомобільна секція довжиною близько 220 м.

Нагадуємо, медіа "Агентство Новости" розповіло, які наслідки обвалу Кримському мосту для економіки РФ та для ситуації у Чорному й Азовському морях.