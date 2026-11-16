Не 15 градусів, а дещо менше: на скільки метрів відхилилась арка Кримського мосту, — соцмережі

РосЗМІ заявили про легкий нахил Кримського мосту після атаки дронів Сил оборони України, хоч перед цим Z-пропаганда говорила про деформацію на 15 градусів. Втім, попри дещо менший кут відхилення, сумніваються, чи дозволять рух вантажівок ЗС РФ.

Вдень 16 листопада у Telegram-каналі представників сил опору "Крымский ветер" опублікували аналіз пошкоджень Кримського мосту після атаки українських безпілотників в ніч на 16 листопада. Для аналізу використали відеорепортаж росЗМІ з явним відхиленням, яке росіяни почали називати "незначним" та запевняти, що все гаразд і рух автомобілів от-от відновлять. Тим часом попри утричі менше відхилення, пошкодження серйозні й досі не відомо, що відновлять рух вантажних та легкових автомобілів.

У дописі, який з'явився близько 17 год 16 листопада, є орієнтовна схема пошкодження Кримського мосту на основі скриншоту відео росЗМІ з креном споруди. Вказано, що відхилення арки від вертикалі складає 4,9 градуса, а не 15, як писало інше росЗМІ — Telegram-канал Mash.

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Удар по Кримському мосту — схема ураження 16 листопада Фото: Крымский ветер

Якщо врахувати, що висота арки автомобільного мосту складає 45 метрів, то можна порахувати, що відхилення верхньої точки — близько 4 м. Зауважується, що у такому випадку конструкція несе "власну вагу навіть при порожній трасі". Якщо дорогою поїдуть автомобілі, то навантаження ще більше зросте, і не ясно, чи витримає споруда. Фахівці повинні з'ясувати, який запас міцності зберігся та чи його достатньо для відновлення руху. Крім того, можливі два варіанти відновлення залежно від наслідків удару ЗСУ — можуть відкрити дорогу лише для легковиків (без вантажівок, наприклад, ЗС РФ) або повне навантаження. Розрахунки можуть показати, що міст доведеться повністю закрити або пропускати машини з обмеженням по вазі, ідеться у повідомленні.

Удар по Кримському мосту — допис результати атаки БпЛА 16 листопада Фото: Скриншот

У іншому дописі вказано, що після кадрів росЗМІ Z-пабліки почали спростовувати припущення про крен в 15 градусів: Кримський міст справді "злегка нахилився".

Удар по Кримському мосту — допис про відео росЗМІ 16 листопада Фото: Крымский ветер

Удар по Кримському мосту — деталі атаки 16 листопада

Після удару по Кримському мосту 16 листопада у мережі опублікували супутникові фото з наслідками ураження та відео росЗМІ з похиленою аркою. На фото з космосу — дві чорних плями на ділянці в 500 м та арка, яка деформувалась та дещо відхилилась від полотна.

Зазначимо, зранку представник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що сталась атака дронів на Кримський міст. Близько 2 год пролунало десяток вибухів, а місцеві жителі заявили про наліт БпЛА на незаконно зведену росіянами споруду. Рух через міст закрили й по обидва боки заблоковано 2 тис. автомобілів. Генштаб ЗСУ поки не підтвердив офіційно атаку на Кримський міст, а Міноборони РФ заявило про збиття понад 1000 українських дронів за ніч. У Telegram-каналі OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ з'явилось 3D-реконструкція удару по Кримському мосту: мінімум одне влучання — по центру арки автомобільної ділянки Кримського мосту.

Нагадуємо, зранку 16 листопада у Кремлі відреагували на атаку дронів на Кримський міст: з заявою вийшов речник Путіна Дмитро Пєсков.