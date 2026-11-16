Не 15 градусов, а чуть меньше: на сколько метров отклонилась арка Крымского моста, — соцсети

Российские СМИ сообщили о небольшом наклоне Крымского моста после атаки дронов Сил обороны Украины, хотя до этого "З"-пропаганда говорила о деформации на 15 градусов. Впрочем, несмотря на несколько меньший угол отклонения, есть сомнения, разрешат ли Вооруженные Силы РФ движение грузовиков.

Днём 16 ноября в Telegram-канале представителей сил сопротивления "Крымский ветер" был опубликован анализ повреждений Крымского моста после атаки украинских беспилотников в ночь на 16 ноября. Для анализа использовали видеорепортаж российских СМИ с явным отклонением, которое россияне начали называть "незначительным" и уверять, что всё в порядке и движение автомобилей вот-вот возобновят. Между тем, несмотря на то, что отклонение в три раза меньше, повреждения серьёзны, и до сих пор неизвестно, когда возобновят движение грузовых и легковых автомобилей.

В посте, появившемся около 17:00 16 ноября, приведена ориентировочная схема повреждений Крымского моста на основе скриншота видео российских СМИ, на котором видно наклон сооружения. Указано, что отклонение арки от вертикали составляет 4,9 градуса, а не 15, как писало другое российское СМИ — Telegram-канал Mash.

Видео дня

Удар по Крымскому мосту — схема поражения 16 ноября Фото: Крымский ветер

Если учесть, что высота арки автомобильного моста составляет 45 метров, то можно подсчитать, что отклонение верхней точки — около 4 м. Отмечается, что в таком случае конструкция несет "собственный вес даже при пустой трассе". Если по дороге поедут автомобили, то нагрузка ещё больше возрастёт, и неясно, выдержит ли сооружение. Специалисты должны выяснить, какой запас прочности сохранился и достаточно ли его для возобновления движения. Кроме того, возможны два варианта восстановления в зависимости от последствий удара ВСУ — могут открыть дорогу только для легковых автомобилей [без грузовиков, например, ВС РФ — ред.] или для полной нагрузки. Расчеты могут показать, что мост придется полностью закрыть или пропускать автомобили с ограничением по весу, говорится в сообщении.

Удар по Крымскому мосту — сообщение о результатах атаки БПЛА 16 ноября Фото: Скриншот

В другом посте отмечается, что после появления кадров в российских СМИ Z-паблики начали опровергать предположения о крене в 15 градусов: Крымский мост действительно "слегка наклонился".

Удар по Крымскому мосту — пост о видео в российских СМИ от 16 ноября Фото: Крымский ветер

Удар по Крымскому мосту — подробности атаки 16 ноября

После удара по Крымскому мосту 16 ноября в сети появились спутниковые снимки с последствиями поражения и видео из российских СМИ, на котором видна наклонившаяся арка. На фото из космоса — два чёрных пятна на участке длиной 500 м и арка, которая деформировалась и несколько отклонилась от полотна.

Отметим, что утром представитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о нападении дронов на Крымский мост. Около 2 часов прозвучало около десяти взрывов, а местные жители заявили о налете БПЛА на незаконно возведенное россиянами сооружение. Движение по мосту перекрыли, и с обеих сторон заблокированы 2 тыс. автомобилей. Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил атаку на Крымский мост, а Минобороны РФ заявило о сбивании более 1000 украинских дронов за ночь. В Telegram-канале OSINT-аналитика Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ появилась 3D-реконструкция удара по Крымскому мосту: как минимум одно попадание — по центру арки автомобильного пролета Крымского моста.

Напоминаем, утром 16 ноября в Кремле отреагировали на атаку дронов на Крымский мост: с заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.