Через удар Сил оборони по Кримському мосту споруду вивели з ладу до гіпотетичного кінця війни, пояснив аналітик. Росіяни втратили прохід в Азовське море та можливість заробляти на туристах.

Обвал автомобільної смуги Кримському мосту вплине на економічні можливості РФ у окупованому Криму та в Азовсько-Чорноморському регіоні, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "Агентство Новости". Поки ітимуть бойові дії, Кремль не зможе відновити капітальну стратегічно важливу споруду: потрібно збудувати нову цілісну конструкцію, а не ремонтувати стару. Наслідки удару для Криму та РФ зачеплять чотири сфери: автомобільний рух, залізниця, судноплавство та туристична сфера.

Автомобільний рух в Крим

У дописі росЗМІ навели висновок аналітика OSINT-проєкту Black Bird Group Емиля Кастехельмі, який дослідив наслідки влучання по Кримському мосту та руйнування арки. За оцінкою аналітики, автомобільний міст — "з кінцями" до кінця війни.

Видео дня

"Автомобільний міст — повністю зруйнований, потрібно будувати новий проліт з аркою (це інтегрована конструкція) і замінювати", — навело медіа висновки Кастехельмі.

Окрім руйнування арки як такої, можливе серйозне пошкодження фундаменту опор, тому з ремонтом та відбудовою все буде не просто. При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що все відновлять і споруда буде краща, ніж раніше.

Залізничний рух через Кримський міст

Залізничний міст, який проходить паралельно зруйнованій частині автомобільного мосту, також мав отримати пошкодження через масований ракетно-дроновий удар України, додав аналітик. У перші години після нічної атаки 17 листопада Кастехельмі припустив, що конструкції також могли отримати пошкодження, а про масштаби ураження мав сказати рух чи зупинка залізничного сполучення. Мінтранс РФ заявив, що рух відновили, але використовують лише одну колію. Аналітик уточнив, що пошкодження менші, ніж сподівались, але слід врахувати, що Україна все ще має ракети та дрони для завершення справи.

Судноплавство під Кримським мостом

Через падіння арки Кримського мосту та елементів конструкції автомобільного полотна засипало Керч-Єнікальський канал — єдину ділянку між Чорним та Азовським морем, яким могли ходити кораблі. У такому випадку кораблі втратили можливість возити вантажі між цими морями й таким чином став неможливим експорт зерна РФ. Росіяни можуть спробувати витягнути арку з води, але це, за оцінкою аналітика компанії Ambrey, це буде "дуже складною задачею".

Наслідки для туристичної сфери та логістики Криму

Після попередніх ударів по Кримському мосту росіяни обмежили рух вантажівок, але після повного обрізання автомобільного сполучення з'являться нові логістичні проблеми. Для РФ залишається єдиний доступний шлях на окупований півострів — це траса Р280 "Новороссия" на півдні України, яка перебуває під вогневим контролем ЗСУ. За таких умов з'являться проблеми з туристами, які раніше діставались саме через Кримський міст: він був більш безпечним, ніж сухопутний шлях трасою "Новоросія". Літаки в Крим давно не літають і тому не ясно, яким чином туристи будуть діставатись до курортів півострова, підсумовується в аналізі Кастехельмі.

Опитування Які наслідки, на вашу думку, може мати нова атака на Кримський міст? Опитування відкрите до Удари продовжаться і міст буде знищено Військова логістика окупантів серйозно порушиться Це більше символічний удар Це певний сигнал Росії щодо ударів по мостам в Україні Суттєвих наслідків не буде, міст Росія відновить Поки складно сказати Голосувати

Удар по Кримському мосту — як стався обвал 17 листопада

Зазначимо, в ніч на 17 листопада відбувся новий удар по Кримському мосту. Окупаційна влада підтвердила повітряну атаку, а президент України Володимир Зеленський повідомив, що це була комплексна операція з використанням дронів та ракет різних типів, у тому числі працювали "Фламінго", "Нептуни", "Рути", FP-2 тощо. Зранку з'явились кадри з ТОТ Криму: обвалилась 200-метрова секція Кримському мосту для руху автомобілів.

Нагадуємо, 16 листопада відбувся ще один удар по Кримському мосту: у мережі проаналізували кут відхилення арки, на якій трималась 200-метрова ділянка для проїзду машин.