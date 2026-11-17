В результате удара Сил обороны по Крымскому мосту сооружение вывели из строя до гипотетического окончания войны, пояснил аналитик. Россияне лишились выхода в Азовское море и возможности зарабатывать на туристах.

Обрушение автомобильной полосы Крымского моста повлияет на экономические возможности РФ в оккупированном Крыму и в Азовско-Черноморском регионе, говорится в Telegram-канале российского СМИ "Агентство Новости". Пока продолжаются боевые действия, Кремль не сможет восстановить это стратегически важное сооружение: потребуется построить новую цельную конструкцию, а не ремонтировать старую. Последствия удара для Крыма и РФ затронут четыре сферы: автомобильное движение, железнодорожный транспорт, судоходство и туристическую сферу.

Автомобильное движение в Крым

В публикации российских СМИ привели вывод аналитика OSINT-проекта Black Bird Group Эмиля Кастехельми, который исследовал последствия попадания по Крымскому мосту и разрушения арки. По оценке аналитика, автомобильному мосту — "конец" до конца войны.

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"Автомобильный мост — полностью разрушен, нужно строить новый пролет с аркой (это интегрированная конструкция) и заменять", — привело СМИ выводы Кастехельми.

Помимо разрушения самой арки, возможно серьезное повреждение фундамента опор, поэтому с ремонтом и восстановлением дело обстоит не так просто. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что все восстановят и сооружение станет лучше, чем раньше.

Железнодорожное движение через Крымский мост

Железнодорожный мост, проходящий параллельно разрушенной части автомобильного моста, также, по всей видимости, получил повреждения в результате массированного ракетно-дронового удара Украины, добавил аналитик. В первые часы после ночной атаки 17 ноября Кастехельми предположил, что конструкции также могли получить повреждения, а о масштабах поражения сказало бы движение или остановка железнодорожного сообщения. Минтранс РФ заявил, что движение возобновили, но используют только один путь. Аналитик уточнил, что повреждения меньше, чем ожидалось, но следует учесть, что у Украины все еще есть ракеты и дроны, чтобы довести дело до конца.

Судоходство под Крымским мостом

Из-за обрушения арки Крымского моста и элементов конструкции автомобильного полотна был засыпан Керчь-Еникальский канал — единственный участок между Черным и Азовским морями, по которому могли проходить суда. В результате корабли лишились возможности перевозить грузы между этими морями, и таким образом стал невозможен экспорт зерна из РФ. Россияне могут попытаться вытащить арку из воды, но, по оценке аналитика компании Ambrey, это будет "очень сложной задачей".

Последствия для туристической отрасли и логистики Крыма

После предыдущих ударов по Крымскому мосту россияне ограничили движение грузовиков, но после полного перекрытия автомобильного сообщения возникнут новые логистические проблемы. Для РФ остается единственный доступный путь на оккупированный полуостров — это трасса Р280 "Новороссия" на юге Украины, которая находится под огневым контролем ВСУ. В таких условиях возникнут проблемы с туристами, которые ранее добирались именно через Крымский мост: он был более безопасным, чем сухопутный путь по трассе "Новороссия". Самолеты в Крым давно не летают, и поэтому неясно, каким образом туристы будут добираться до курортов полуострова, заключается в анализе Кастехельми.

Опрос Какие последствия, по-вашему, может иметь новая атака на Крымский мост? Опрос открыт до Удары продолжатся и мост будет уничтожен Военная логистика оккупантов серьезно нарушится Это больше символический удар Это определенный сигнал России насчет ударов по мостам в Украине Существенных последствий не будет, мост Россия восстановит Пока трудно сказать Голосувати

Удар по Крымскому мосту — как произошло обрушение 17 ноября

Отметим, что в ночь на 17 ноября был нанесен новый удар по Крымскому мосту. Оккупационные власти подтвердили воздушную атаку, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это была комплексная операция с использованием дронов и ракет различных типов, в том числе применялись "Фламинго", "Нептуны", "Руты", FP-2 и т. д. Утром появились кадры с ТОТ Крыма: обрушилась 200-метровая секция Крымского моста, предназначенная для движения автомобилей.

Напоминаем, что 16 ноября был нанесен еще один удар по Крымскому мосту: в сети проанализировали угол отклонения арки, на которой держался 200-метровый участок для проезда автомобилей.