Європейська оборонна компанія Destinus заявила, що її крилаті ракети RUTA та дрони брали участь в атаках на Кримський міст 16 та 17 листопада. Саме сім влучань другого дня призвели до обвалення одного з прольотів.

Про це повідомив у Linkedin засновник компанії Михайло Кокорич, який раніше створив першу приватну космічну компанію Росії, а потім переїхав жити до ЄС. Заява пролунала після того, як українська влада підтвердила проведення операції проти переправи через Керченську протоку.

У Destinus кажуть, що пишаються підтримкою українських Сил оборони. Виробник наголосив, що його системи вже неодноразово використовувалися українськими військовими, зокрема проти мостів, які застосовує російська армія.

Компанія також заявила про використання безпілотних систем LORD і Da Vinci для придушення російської протиповітряної оборони під час операції на Кримський міст.

Видео дня

Фото: Скриншот

Що відомо про Destinus ти Михайла Кокорича

Засновник Destinus, Михайло Кокорич, перебуває у списку основних цілей Кремля, писав Фокус. У 2011 році Кокорич заснував приватну російську космічну компанію Dauria Aerospace, яка виграла контракт Роскосмосу на складання двох космічних апаратів. Він переїхав до Європи 2012 року, адже не зміг вести бізнес, тому що виступав проти політики диктатора Путіна та підтримував опозиційні сили, наприклад Михайла Ходорковського.

Михайло Кокорич відмовився від російського громадянства. У Франції він заснував свою нову компанію й нині фізик та підприємець займається розробкою та виробництвом ракетних систем і безпілотників.

Михайло Кокорич Фото: LinkedIn

За даними Defence Industry Europe, підприємство повідомляло про серійне виробництво ракет RUTA Block 1. Наприкінці жовтня компанія заявляла, що виготовила 1750 таких ракет і наблизилася до темпів виробництва близько 300 одиниць на місяць.

Окремо Destinus розробляє наступні модифікації RUTA. Зокрема, для Block 2 виробник заявляє дальність понад 700 кілометрів. Також компанія співпрацює з німецьким оборонним концерном Rheinmetall у межах спільного підприємства, яке має займатися виробництвом далекобійних ракетних систем.

Що сталося з Кримським мостом після атаки

Нагадаємо, сьогодні у ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав повторної атаки. Після ударів автомобільний рух переправою зупинили, а згодом з'явилися відео, на яких видно обвалення конструкції автомобільної частини.

Також Фокус писав, як атака по Кримському мосту поставила російського диктатора Путіна у незручне становище перед зустріччю з Трампом і Сі Цзіньпіном. Цікаво, що ЗСУ обійшлись навіть без Starlink.