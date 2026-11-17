Одна из металлических арок Крымского моста и автомобильный пролет под ней полностью уничтожены. Об этом заявили в СБУ, подтвердив проведение собственной спецоперации. Она длилась около месяца и состояла из семи этапов, а автомобильную часть отработали ракетами-дронами "Паляница".

Полностью уничтожены оказались одна из металлических арок Крымского моста и автомобильный пролет под ней. О результатах многоэтапной спецоперации сообщили в Службе безопасности Украины, которая разработала и провела её совместно с другими подразделениями Сил обороны.

По оценке Генерального штаба, по автомобильной части теперь не проедет ни одна машина. Железнодорожная ветка пока еще стоит, однако арка уже повреждена.

Как готовили удар

Операция длилась около месяца и состояла из семи этапов, сообщили в СБУ. Сначала совместно с Силами обороны систематически уничтожали российскую противовоздушную оборону, и только после этого начались непосредственные удары по мосту. Часть из них Служба безопасности нанесла самостоятельно, а на заключительном этапе к ней присоединились другие подразделения Сил обороны.

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В Генштабе описывают подготовку примерно так: в течение нескольких недель постепенно выводили из строя системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокацию, чтобы нанести завершающий комплексный удар средствами поражения украинского производства.

На автомобильной части действовали спецназовцы "Альфы" — с помощью ракет-дронов "Паляница", после чего пролет обрушился в воду.

Какое оружие было применено

В СБУ перечислили вооружение украинского производства, задействованное в ходе спецоперации: "Dovbush", "Вендета", "Da Vinci", "Сичень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляница", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламинго" и "Р-360 "Нептун".

"Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на дне моря", — подчеркнули в Службе безопасности.

Именно по Керченскому мосту, как отмечают в Генштабе, на полуостров и далее на юг Украины поставлялись топливо, боеприпасы, техника и личный состав — это была главная артерия снабжения.

Осенью были разрушены мосты через Чонгар и в Геническе, теперь очередь дошла до Керченского, и у российских войск остается всё меньше сухопутных путей в Крым. Каждый час без движения по мосту, подчеркивают в ведомстве, означает, что группировки на юге не получают то, без чего не могут воевать.

Свои действия Силы обороны объясняют правом на самооборону, гарантированным статьей 51 Устава ООН. Речь идет о разрушении военно-экономического потенциала противника и принуждении России к прекращению вооруженной агрессии.

Четвёртое повреждение моста

Нынешняя операция стала четвертой, в ходе которой Служба безопасности наносила удары по переправе. В октябре 2022 года на мосту взорвали грузовик со взрывчаткой, в июле 2023 года по опорам провели атаку морские дроны Sea Baby, а в июне 2025 года опоры заминировали — взрыв тогда прогремел под водой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего обрушились пролет длиной 270 метров и арка автомобильной части. Президент Владимир Зеленский назвал эту атаку беспрецедентной операцией в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре.

Также сообщалось, что кадры пролета предположительно крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момента попадания в мост были опубликованы OSINT-каналами. В России последствия двух ударов подряд описывают гораздо сдержаннее — Следственный комитет сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о террористическом акте.